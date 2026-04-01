三井不動産レジデンシャル、日本オリンピック委員会、味の素は3月20日、スピードスケートの森重航選手を招いた「勝ち飯」トークショーを、三井ショッピングパーク ららテラスHARUMI FLAG内のTEAM JAPAN 2020 VILLAGEで開催した。

同イベントは湾岸エリアの活性化を目的とした「WANGAN ACTION」プロジェクトの一環で、約30名の親子らが参加した。

トークショーで森重選手は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでの食事や栄養サポートを振り返り、アスリートが実践する食の大切さを紹介。参加者は、アスリートの食事の様子や裏話に大きな関心を寄せていた。また、小中学生が家庭で取り入れられる「勝ち飯」を手軽に実践するためのテクニックも伝授した。

イベントの様子

ゲストを招いてのトークセッションでは、「幼少期のスピードスケートとの出会い」や「今回のオリンピックの感想や次回オリンピックへの意気込み」について語った。質問タイムで「練習を追い込む時期の食事」について聞かれると、1日トータルで必要な栄養とカロリーを摂取するよう意識していること、夏場など食事が進まない時は、無理に毎食完結させず、昼の不足分を夕食で補うようにしているなどの工夫を語った。

トークセッションでは質問にも答えた

試合前のルーティンに関する質問には、「ウォーミングアップ開始は1時間前から。それまでは仲間との会話でリラックスし、アップ時に好きな音楽を聴くことで競技へのスイッチを入れる」と回答。両親は森重選手とどういった関わり方をしていたかという問いには、「自主性を尊重する方針で温かく見守ってくれた。「決めたことはやり遂げる」という教えが、現在の競技生活を支える大きな原動力となっている」と、家族への感謝も口にした。

参加者との触れ合いも

後半にはサイングッズの抽選会や記念撮影も行われ、参加者は選手との直接的な交流を楽しんだ。