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【ロ 4-2 日】
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試合終了
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OUT
9番 山縣 秀 セカンドフライ 3アウト
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OUT
8番 田宮 裕涼 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 横山 陸人
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OUT
9番 小川 龍成 ライトフライ 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 正義 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
守備交代：DH 代走 矢澤 宏太 に代わって 3番 矢澤 宏太
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OUT
守備交代：センター 代打 Ａ・マルティネス に代わって 6番 西川 遥輝
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OUT
6番 Ａ・マルティネス 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：五十幡 亮汰 に代わって 6番 Ａ・マルティネス
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OUT
5番 万波 中正 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー矢澤 宏太 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
4番 郡司 裕也 見逃し三振 2アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 野村 佑希 に代わって 3番 矢澤 宏太
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OUT
レフト 西川 史礁がファンブル ランナー：1、3塁
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OUT
3番 野村 佑希 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 水谷 瞬 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 宮崎 竜成 に代わって 9番 小川 龍成
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OUT
守備交代：サード 寺地 隆成 に代わって 7番 宮崎 竜成
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OUT
守備交代：ショート 小川 龍成 に代わって 5番 友杉 篤輝
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ロング に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ セカンドフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 田中 正義
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OUT
守備交代：ショート 代打 吉田 賢吾 に代わって 9番 山縣 秀
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OUT
9番 吉田 賢吾 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
代打：水野 達稀 に代わって 9番 吉田 賢吾
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OUT
8番 田宮 裕涼 サードゴロ 2アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 Ｓ・ロング
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OUT
守備交代：センター 代打 岡 大海 に代わって 1番 岡 大海
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 岡 大海 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
代打：髙部 瑛斗 に代わって 1番 岡 大海
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OUT
投手交代：ピッチャー 池田 隆英 に代わって 10番 島本 浩也
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OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 松川 虎生 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 宮崎 竜成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 福也 に代わって 10番 池田 隆英
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OUT
守備交代：DH 代打 野村 佑希 に代わって 3番 野村 佑希
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OUT
6番 五十幡 亮汰 空振り三振 3アウト
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OUT
ロ4-2日
5番 万波 中正 レフトホームラン 日本ハム得点！ ロ 4-2 日
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OUT
4番 郡司 裕也 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 野村 佑希 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：Ｆ・レイエス に代わって 3番 野村 佑希
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・ジャクソン に代わって 10番 高野 脩汰
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OUT
6番 Ｎ・ソト ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
ロ4-0日
5番 寺地 隆成 レフトヒット ロッテ得点！ ロ 4-0 日 ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 北山 亘基 に代わって 10番 山﨑 福也
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ センターフライ 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 水谷 瞬 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 水野 達稀 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 田宮 裕涼 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 髙部 瑛斗 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 五十幡 亮汰 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 空振り三振 3アウト
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OUT
ロ3-0日
6番 Ｎ・ソト レフトホームラン ロッテ得点！ ロ 3-0 日
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OUT
5番 寺地 隆成 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 髙部 瑛斗 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 松川 虎生 サードライナー 1アウト
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OUT
9番 水野 達稀 セカンドライナー 3アウト
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OUT
8番 田宮 裕涼 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナーＲ・カストロ 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 Ｒ・カストロ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 五十幡 亮汰 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 ライトフライ 1アウト
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OUT
7番 宮崎 竜成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト レフトフライ 2アウト
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OUT
サード 郡司 裕也がファンブル ランナー：1塁
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OUT
5番 寺地 隆成 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｇ・ポランコ サードファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 水谷 瞬 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 髙部 瑛斗 センターフライ 1アウト
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