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【オ 4-0 西】
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試合終了
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OUT
6番 小島 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 林 安可 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 西川 愛也 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 大城 滉二 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 紅林 弘太郎 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 麦谷 祐介 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト 代打 山村 崇嘉 に代わって 2番 山村 崇嘉
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OUT
2番 山村 崇嘉 ファーストファウルライナー 3アウト
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OUT
代打：長谷川 信哉 に代わって 2番 山村 崇嘉
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OUT
1番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
9番 石井 一成 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
8番 源田 壮亮 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 3番 渡部 遼人
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OUT
6番 中川 圭太 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 森 友哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜屋 将太 に代わって 10番 冨士 大和
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OUT
6番 小島 大河 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 林 安可 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 西野 真弘 に代わって 9番 大城 滉二
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OUT
2番 廣岡 大志 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 西野 真弘 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙橋 光成 に代わって 10番 浜屋 将太
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OUT
3番 西川 愛也 サードライナー 3アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 桑原 将志 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 石井 一成 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：DH 代走 麦谷 祐介 に代わって 7番 麦谷 祐介
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OUT
8番 紅林 弘太郎 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｂ・シーモア に代わって 7番 麦谷 祐介
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OUT
オ4-0西
7番 Ｂ・シーモア ライトヒット オリックス得点！ オ 4-0 西 ランナー：1、2塁
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OUT
オ3-0西
6番 中川 圭太 ファーストフィルダースチョイス オリックス得点！ オ 3-0 西 ランナー：1、3塁
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OUT
5番 森 友哉 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
オ1-0西
2番 廣岡 大志 ライトヒット オリックス得点！ オ 1-0 西 ランナー：1塁
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OUT
1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 源田 壮亮 サードライナー 3アウト
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OUT
7番 Ａ・カナリオ サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 小島 大河 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 西野 真弘 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 紅林 弘太郎 ショートフライ 2アウト
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OUT
7番 Ｂ・シーモア 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 林 安可 レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 西川 愛也 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 中川 圭太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 森 友哉 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 石井 一成 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 Ａ・カナリオ ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 廣岡 大志 レフトフライ 2アウト
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OUT
ショート 源田 壮亮が悪送球 ランナー：2塁
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OUT
1番 宗 佑磨 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 西野 真弘 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 小島 大河 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 林 安可 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 紅林 弘太郎 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 Ｂ・シーモア フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 中川 圭太 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 森 友哉 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 愛也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 長谷川 信哉 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 桑原 将志 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 3アウト
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OUT
サード 渡部 聖弥がファンブル ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 龍馬 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー宗 佑磨 盗塁失敗 2アウト
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OUT
2番 廣岡 大志 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトヒット ランナー：1塁
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