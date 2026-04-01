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【Ｄ 4-1 阪】
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試合終了
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OUT
9番 坂本 誠志郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
8番 糸原 健斗 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：Ｄ・モレッタ に代わって 8番 糸原 健斗
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OUT
7番 木浪 聖也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 林 琢真 に代わって 9番 石上 泰輝
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OUT
守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 8番 林 琢真
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 戸柱 恭孝 に代わって 4番 山﨑 康晃
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OUT
9番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 戸柱 恭孝
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OUT
8番 林 琢真 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 湯浅 京己 に代わって 8番 Ｄ・モレッタ
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OUT
6番 中川 勇斗 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 7番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅
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OUT
守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 2番 度会 隆輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
6番 山本 祐大 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 8番 湯浅 京己
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 髙寺 望夢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：石黒 佑弥 に代わって 8番 髙寺 望夢
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OUT
7番 木浪 聖也 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 中川 勇斗 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・コックス に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｄ4-1阪
3番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ Ｄ 4-1 阪
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 Ａ・コックス ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 林 琢真 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 坂本 誠志郎 に代わって 8番 石黒 佑弥
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OUT
守備交代：キャッチャー 伏見 寅威 に代わって 9番 坂本 誠志郎
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OUT
9番 坂本 誠志郎 センターフライ 3アウト
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OUT
代打：木下 里都 に代わって 9番 坂本 誠志郎
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OUT
8番 伏見 寅威 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 木浪 聖也 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 中川 勇斗 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 レフトフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｅ・ルーカス に代わって 9番 木下 里都
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 Ａ・コックス 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 林 琢真 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 Ｅ・ルーカス セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 伏見 寅威 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 木浪 聖也 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 山本 祐大 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
Ｄ4-0阪
4番 宮﨑 敏郎 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 4-0 阪
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OUT
3番 筒香 嘉智 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
2番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 中川 勇斗 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
1番 牧 秀悟 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 Ａ・コックス 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 林 琢真 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 セカンドライナー 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 蝦名 達夫 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 山本 祐大 ファーストフライ 1アウト
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OUT
Ｄ3-0阪
5番 佐野 恵太 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-0 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
Ｄ1-0阪
3番 筒香 嘉智 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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