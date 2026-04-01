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【巨 6-5 中】
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試合終了
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OUT
1番 岡林 勇希 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 阿部 寿樹 見逃し三振 2アウト
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OUT
代打：勝野 昌慶 に代わって 9番 阿部 寿樹
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OUT
8番 村松 開人 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 9番 大勢
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OUT
4番 増田 陸 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 橋本 侑樹 に代わって 9番 勝野 昌慶
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 板山 祐太郎 に代わって 7番 加藤 匠馬
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OUT
7番 板山 祐太郎 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
代打：木下 拓哉 に代わって 7番 板山 祐太郎
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OUT
6番 Ｍ・サノー 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 ブライト 健太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 若林 楽人 に代わって 9番 田中 瑛斗
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ センターフライ 3アウト
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OUT
9番 若林 楽人 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：Ｅ・ルシアーノ に代わって 9番 若林 楽人
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OUT
8番 浦田 俊輔 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 門脇 誠 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｏ・カリステ に代わって 9番 橋本 侑樹
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OUT
4番 細川 成也 センターフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 北浦 竜次 に代わって 9番 Ｅ・ルシアーノ
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OUT
巨6-5中
3番 福永 裕基 レフトホームラン 中日得点！ 巨 6-5 中
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OUT
巨6-3中
2番 田中 幹也 サードゴロ 中日得点！ 巨 6-3 中 2アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 岡林 勇希 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
9番 Ｏ・カリステ ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：梅野 雄吾 に代わって 9番 Ｏ・カリステ
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OUT
8番 村松 開人 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト 代走 増田 陸 に代わって 4番 増田 陸
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 9番 北浦 竜次
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OUT
5番 岸田 行倫 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：2塁ランナー Ｂ・ダルベック に代わって 4番 増田 陸
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OUT
巨6-2中
4番 Ｂ・ダルベック レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 6-2 中 ランナー：2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 ファースト送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
巨5-2中
1番 Ｔ・キャベッジ レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 5-2 中 ランナー：2塁
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OUT
9番 中山 礼都 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：赤星 優志 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
投手交代：ピッチャー 近藤 廉 に代わって 9番 梅野 雄吾
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OUT
7番 木下 拓哉 サードゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 将大 に代わって 9番 赤星 優志
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OUT
巨4-2中
6番 Ｍ・サノー センターツーベースヒット 中日得点！ 巨 4-2 中 ランナー：2、3塁
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OUT
5番 ブライト 健太 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 福永 裕基 サードゴロ 2アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ファーストライナー 1アウト
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OUT
8番 浦田 俊輔 センターフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー門脇 誠 盗塁失敗 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中西 聖輝 に代わって 9番 近藤 廉
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OUT
7番 門脇 誠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
巨4-1中
6番 佐々木 俊輔 右中間ホームラン 巨人得点！ 巨 4-1 中
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OUT
5番 岸田 行倫 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 岡林 勇希 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 中西 聖輝 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 村松 開人 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 木下 拓哉 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 Ｍ・サノー ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 ブライト 健太 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 細川 成也 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 田中 将大 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
巨3-1中
1番 岡林 勇希 レフト犠牲フライ 中日得点！ 巨 3-1 中 2アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 中西 聖輝 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
8番 村松 開人 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 木下 拓哉 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 門脇 誠 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 佐々木 俊輔 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 岸田 行倫 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 ブライト 健太 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 細川 成也 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 福永 裕基 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 岡林 勇希 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 田中 将大 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
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OUT
ピッチャー 中西 聖輝が悪送球 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 門脇 誠 ピッチャーエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
巨3-0中
6番 佐々木 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ 巨 3-0 中 ランナー：1、2塁
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OUT
5番 岸田 行倫 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
巨1-0中
3番 泉口 友汰 センターヒット 巨人得点！ 巨 1-0 中 ランナー：1、2塁
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OUT
2番 松本 剛 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ レフトヒット ランナー：1塁
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