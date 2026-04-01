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【ソ 6-1 楽】
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試合終了
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OUT
6番 浅村 栄斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 稲川 竜汰 に代わって 10番 上茶谷 大河
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OUT
5番 小郷 裕哉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ソ6-1楽
稲川 竜汰 がワイルドピッチ 楽天得点！ ソ 6-1 楽
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OUT
4番 黒川 史陽 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
稲川 竜汰 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
3番 Ｌ・ボイト ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト 山川 穂高 に代わって 5番 廣瀨 隆太
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OUT
守備交代：ライト 代走 イヒネ イツア に代わって 2番 川村 友斗
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 稲川 竜汰
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OUT
守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 3番 イヒネ イツア
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OUT
守備交代：DH 代走 庄子 雄大 に代わって 4番 庄子 雄大
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OUT
6番 栗原 陵矢 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 山川 穂高 センターフライ 2アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 4番 庄子 雄大
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OUT
4番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 柳町 達 に代わって 3番 イヒネ イツア
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OUT
3番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 黒川 史陽 に代わって 9番 鈴木 大地
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OUT
守備交代：セカンド 代打 鈴木 大地 に代わって 4番 黒川 史陽
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OUT
守備交代：ショート 代打 中島 大輔 に代わって 1番 入江 大樹
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OUT
守備交代：レフト 佐藤 直樹 に代わって 7番 中島 大輔
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OUT
1番 佐藤 直樹 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 鈴木 大地 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
代打：小深田 大翔 に代わって 9番 鈴木 大地
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OUT
8番 太田 光 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 中島 大輔 見逃し三振 2アウト
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OUT
代打：村林 一輝 に代わって 7番 中島 大輔
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OUT
6番 浅村 栄斗 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 木村 光 に代わって 10番 伊藤 優輔
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OUT
1番 周東 佑京 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 今宮 健太 サードライナー 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 千晴 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
5番 小郷 裕哉 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 黒川 史陽 セカンドライナー 2アウト
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OUT
3番 Ｌ・ボイト 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 徐 若熙 に代わって 10番 木村 光
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OUT
7番 牧原 大成 ショートライナー 3アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 山川 穂高 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 宋 家豪 に代わって 10番 田中 千晴
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OUT
2番 辰己 涼介 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 佐藤 直樹 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 柳町 達 ショートゴロ 3アウト
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OUT
ソ6-0楽
2番 近藤 健介 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 6-0 楽
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OUT
1番 周東 佑京 ライトフライ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 古謝 樹 に代わって 10番 宋 家豪
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OUT
ソ4-0楽
9番 今宮 健太 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-0 楽 ランナー：1塁
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 牧原 大成 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 村林 一輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 浅村 栄斗 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 小郷 裕哉 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 山川 穂高 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 柳町 達 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
4番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 Ｌ・ボイト 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 佐藤 直樹 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 近藤 健介 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 周東 佑京 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 今宮 健太 レフトフライ 1アウト
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OUT
1塁ランナー太田 光 盗塁失敗 3アウト
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OUT
9番 小深田 大翔 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 太田 光 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 村林 一輝 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 山川 穂高 センターフライ 2アウト
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OUT
ソ2-0楽
4番 柳田 悠岐 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-0 楽
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OUT
3番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 浅村 栄斗 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 小郷 裕哉 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 黒川 史陽 サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 周東 佑京 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 今宮 健太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 海野 隆司 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドフライ 1アウト
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OUT
6番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー辰己 涼介 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 Ｌ・ボイト ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 山川 穂高 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
3番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 周東 佑京 見逃し三振 1アウト
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