ファミリーレストラン「ココス」は4月1日より、「今月のグルメ～4月～」を開催する。

「今月のグルメ～4月～」では、北海道産帆立を使ったグラタンと人気商品「ビーフハンバーグステーキ」を一緒に味わえるメニューや、春が旬の菜の花を使ったアヒージョが登場。

「ビーフハンバーグステーキ&北海道産帆立のグラタン」は、つなぎなしのビーフを100%使った「ビーフハンバーグステーキ」と、大粒の北海道産帆立を使ったまろやかなグラタンを楽しめる一品。帆立の貝殻に盛り付けたグラタンには、丸ごと1個分の帆立の身と、小柱やブロッコリーが入っており、ビーフハンバーグステーキは、選べるソースはもちろん、貝の旨みが溶け込んだグラタンソースにも付けて楽しむことができる。価格は1,529円。

春が旬の菜の花を使った「菜の花とシーフードのアヒージョ」は、ムール貝や海老、小柱、イカといったシーフードが入った具沢山なアヒージョ。バゲットを旨みたっぷりの具材と合わせたり、ガーリックの香りが食欲をそそるオイルソースに浸したりしていただく一品となっている。価格は539円。

いずれも4月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。4月下旬(予定)まで販売される。