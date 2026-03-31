西武、1点差でオリックスを下す
先発投手：西武の隅田知一郎は4回1/3を2失点（6安打4奪三振）の好投、オリックスの髙島泰都は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが1点を先制 2回裏：西武が1点を返し同点 4回表：オリックスが再びリードを奪う 注目選手：西武の小島大河が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの若月健矢が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3