西武、1点差でオリックスを下す

先発投手：西武の隅田知一郎は4回1/3を2失点（6安打4奪三振）の好投、オリックスの髙島泰都は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが1点を先制 2回裏：西武が1点を返し同点 4回表：オリックスが再びリードを奪う 注目選手：西武の小島大河が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの若月健矢が2打点の活躍。

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