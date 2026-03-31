「不可解だ」村上宗隆が新人ランキングトップ25圏外！？　開幕3戦連続HRも…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、2026シーズン開幕から3試合連続のホームランを放った。印象的なパフォーマンスを見せたが、新人ランキングトップ25に入っておらず、圏外なのは不可解であると米メディア『チシティスポーツ』が報じている。

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メジャーリーグではルーキーシーズンを迎える村上だが、2022年にはNPBの141試合で56本塁打を記録しており、以前からパワーヒッターとしての実力は米国にも知れ渡っていた。

しかし、三振数の多さが懸念されたため、予想されていたほどの激しい争奪戦にはならず。

最終的にホワイトソックスが2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約で村上を獲得するとは、誰も想像していなかったかもしれない。

その影響もあってか、米メディア『ブリーチャーレポート』が発表した「新人ランキングトップ25」の中に、村上の名前は存在せず。

選定基準は、新人選手が所属チームの開幕ロースターに名を連ねていることだが、当然ながら村上はホワイトソックスの開幕ロースターに名を連ねてシーズンを開始している。

つまり、日本で爆発的な活躍を見せていたとはいえ、いきなり新天地のメジャーリーグで、まさか好発進するとは考えていなかったのかもしれない。

同メディアは「もちろん、メジャーリーグには才能あふれる若手新人選手が数多くいる。

それでも村上がトップ25に選ばれていないのは非常に疑問だ。

おそらく、彼が日本で最高レベルの8シーズンを過ごしたこととは関係なく、2026年時点ではまだ、メジャーリーグに来た新しい選手の一人にすぎないということなのだろう」と伝えている。

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