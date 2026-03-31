大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季開幕前、二塁レギュラーの有力候補とみられていたキム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。多くのファンを驚かせる判断となったが、本人は再昇格へ向け気持ちを切り替えているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「キムは3Aでシーズンをスタートさせた中、2026年の目標についてファンにメッセージを送った。彼は2025年にも同様のスタートを切っており、早期の復帰を目指している」としつつ、「今季最大の目標は開幕ロースターに入って、シーズンを通してメジャーでプレーする姿をお見せすることだと話していましたが、最初からその約束を果たせず、とても申し訳なく思っています。それでもシーズンは長いので、しっかり結果を出して早く昇格し、メジャーで活躍する姿を皆さんにお見せできるように頑張ります」という本人のコメントを紹介。

続けて、「キムはスプリングトレーニングで好調を見せていたが、ドジャースはさらなる成長を求めている。ダグ・マケイン記者は『キムがチームに入らなかった主な理由はまだスイング改良に取り組んでいる最中であり、そのスイングで安定して打席に立ち、継続的に結果を出せるかを見極めたいと考えているからだ』と語った」と記している。

マイナーでは3試合で打率.500と好成績を残しているキムだが、早期昇格へ向けアピールを続けることはできるだろうか。

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