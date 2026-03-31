













北海道日本ハムファイターズの大卒ルーキー、エドポロ・ケイン外野手が31日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「1番・中堅」で先発出場。7回にこの試合の決勝点となる本塁打を放った。











日本ハムが4－1とリードし、迎えた7回の攻撃。西武はこの回から二人目の青山美夏人をマウンドへ送った。先頭の1番・エドポロがカウント3－1からの5球目、甘く入ったスライダーを見逃さなかった。



捉えられた打球は高々と舞い上がり、なかなか落下点に落ちてこない。気づけば左翼フェンスを越えてスタンドインとなる、今季ファーム第2号となるソロ本塁打となった。



エドポロらしい滞空時間の長い一発で、日本ハムは5－1とリードを拡大。その裏に1点差まで詰め寄られるが、エドポロの本塁打が決勝点のかたちとなり、最終スコア5－4で日本ハムが西武に競り勝った。



エドポロはこれで2試合連続の本塁打＆マルチ安打となり、状態を上げてきている。同試合で本塁打を放ったチームメイトの明瀬諒介と並ぶ期待の若手長距離砲として、潜在能力の開花を目指したい。























【実際の映像】弾道が日本人離れ、エドポロの第2号本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













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