













北海道日本ハムファイターズの明瀬諒介内野手が31日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「2番・三塁」で先発出場。5回に本塁打を放った。











日本ハムは3－0と試合を優位に進め、さらに5回表の攻撃。この回先頭の明瀬が右打席に立つ。西武の先発は期待の若手サウスポー・杉山遙希。その2球目、外角へのツーシームを明瀬が豪快にスイングした。



完璧に弾き返された打球は一直線に中堅方向へ伸び、バックスクリーンを直撃するホームランとなった。外国人打者のようなリーチと飛距離を見せつけた明瀬は、ベースランニングも全力疾走。パワーとスピードを併せてアピールするような打席となった。



明瀬の今季2号本塁打で4－0とした日本ハム。試合終盤に西武の追い上げを許し膠着状態となったものの、7回に飛び出したエドポロ・ケインのソロ本塁打が決勝点となり、トータルスコア5－4で日本ハムが西武に競り勝った。



細部の姿勢まで目を光らせる“新庄イズム”を体現したような明瀬は今季が高卒3年目。潜在能力を一軍で開花する機会を掴み取りたい。























【実際の映像】豪快弾＋全力疾走、明瀬の第2号本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













何もかも速い



明瀬諒介 ソロホームラン！

ベースランニングで

足の速さをアピール？



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