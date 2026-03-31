菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は3月30日（日本時間31日）、トロント・ブルージェイズ戦で登板し5回途中まで投げて2安打4奪三振1失点の成績を残した。惜しくも勝利投手の権利を逃したが、強力なトロント打線を相手にまずまずの投球を見せたと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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菅野はオフシーズンにボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった後、ロッキーズと1年総額510万ドル（約7億8000万円）の契約を結んだ。

今回のブルージェイズ戦が新天地デビュー戦となり、初回を4人に抑え2回には三者凡退の好スタートを切る。

しかし、3回にはジョージ・スプリンガー外野手にソロホームランを打たれてしまう。

それでも大崩れすることなく、安定したピッチングで4回まで1失点の力投を見せ、5回途中に降板となった。

勝利投手となるまで、あとアウト1つというところまで迫っていたことから、少し悔しさの残る試合になったかもしれない。

それでも同メディアは「ロッキーズの菅野、チームデビューで好投」と評価。

ただし、ホームランを許したことは懸念点だ。

次回登板は打者有利とも言われる本拠地クアーズ・フィールド（フィラデルフィア・フィリーズ戦）での登板が予想されるため、同メディアは「この球場では2026シーズンにおいて、ファンタジー的な観点では魅力的な投手とはなりにくい見込みだ。

ほとんどのフォーマットでは避けるべき選択肢となるだろう」との見解を示している。

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【了】