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ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手は、スプリングトレーニングで好調を維持していたが、マイナーでの開幕となった。今後の成績によってはトーレドで放出される可能性もあるようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

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ヘソンはスプリングトレーニングで打率.408を記録するなど好成績を残したものの、長打は本塁打の1本のみで三振も多く、安定感に欠けていた。また、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場の影響もあり、調整期間が限られていた点も原因だとみられる。

デーブ・ロバーツ監督は今回の決断について、「キムにとっては3Aで毎日打席に立つ方が成長につながる」と説明。出場機会の確保を優先した形となった。

一方で、現状のままでは将来的な立場も安泰とは言えない。打撃面で改善が見られなければ、トレード要員として扱われる可能性も指摘されている。

厳しい状況に立たされたヘソンについて、クックストン氏は、「ドジャースは今年もまた、メジャー屈指の強豪チームになると予想されている。そして、攻撃面で結果を出せないことほど、ロースターの座を失う早道はない。彼はすでにトレード候補として浮上し始めている」と言及した。

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