TSUNAMI BOX

横須賀3大グルメをご存じですか。よく知られているのが「よこすか海軍カレー」と「横須賀ネイビーバーガー」ですが、あとひとつが「チェリーチーズケーキ」です。この3大グルメが一度で楽しめる店舗のうち、横須賀の米軍基地にほど近い異国情緒あふれるどぶ板通りにある人気のダイナー・TSUNAMI。最初にオープンした本店と、2021年末にオープンしたTSUNAMI BOXの2店舗を構えています。この日は料理長・森さんがいらっしゃるTSUNAMI BOXに伺いました。

どちらでも楽しめます - よこすか3大グルメ

どぶ板通りに店を構えるTSUNAMIとTSUNAMI BOX。京急で発売しているお得なきっぷ「よこすか満喫きっぷ」「三浦半島満喫きっぷ」で3大グルメを楽しめることもあり、ランチタイムは行列のできる大人気のお店です。2店舗とも主だったメニューは共通で、仕込みはTSUNAMI BOXで行われています。

今回伺ったTSUNAMI BOX。京急本線汐入駅から徒歩約5分、壁面のスパイダーマンが目印です。

TSUNAMI BOXの1階席。すっきりとした広い空間の奥にはバーカウンターがあります。キッチンは2階にあり、座席は1階席の他に2階席、3階にテラス席があります。

店内の一角にTSUNAMIグッズコーナーがあります。

TSUNAMI BOXからどぶ板通りを進むこと約1分、鉄人28号が目印のTSUNAMI。

TSUNAMIはTSUNAMI BOXと比べて細長い店内。2階席ではダーツやビリヤードなど遊びながら3大グルメやアルコールを楽しむことができます。

通りから見えるTSUNAMIのオープンキッチン。

カレーの街・横須賀のカレーといえば - よこすか海軍カレー

横須賀グルメで一番に思いつくのが「よこすか海軍カレー」です。

英海軍の軍隊食であったカレーのレシピを、明治時代に日本海軍が小麦粉でとろみをつけご飯に添えたのが日本のカレーライスのはじまり。「海軍割烹術参考書」を再現して1999年からご当地グルメとして販売されました。規定は、牛肉か鶏肉、たまねぎ・人参・じゃがいもを使用し、サラダと牛乳を添えます。参照元：TSUNAMI

横須賀海軍カレー（1,830円/税込）

オーナーシェフが海軍カレーを提供するにあたりジュニアカレーマイスターを取得し味の開発。香味野菜とともに2日間じっくり仕上げたフォンドボーと30種類のカレー粉をブレンドした少し辛目の正統派欧風カレーです。※京急の「よこすか満喫きっぷ」「三浦半島満喫きっぷ」の食べる券で提供されるカレーです。

新しいご当地カレー - 横須賀海上自衛隊カレー

横須賀のカレーは「よこすか海軍カレー」だけではありません！店舗ごとに異なる自衛艦隊直々のレシピを再現した「横須賀海上自衛隊カレー」が市内の19店舗で味わうことができます。海上自衛隊横須賀地方総監部からのレシピ提供と調理員による直接指導を経て、2店舗とも認定されています。

海上自衛隊横須賀地方総監部の協力により、各艦に乗り込んでいる給養員長（料理長）のレシピを、地元カレー店が忠実に再現したものです。提供する店舗は、2015年（平成27年）9月25日に開催された「横須賀海上自衛隊カレー認定証授与式」において認定証を授与されています。市内の認定店で「横須賀海上自衛隊カレー」を味わうことができます。参照元：カレーの街よこすか

「横須賀海上自衛隊カレー」の提供が開始されて10周年を迎えた昨年、海上自衛隊横須賀地方総監部在籍の艦艇等と市内店舗の新たなマッチングが行われました。2025（令和7）年11月よりリニューアルした「横須賀海上自衛隊カレー」が各店舗で召しあがれます。

せとしおカレー（1,830円/税込）

TSUNAMI BOXで味わえるのが「潜水艦せとしお」のレシピから生まれた自衛隊カレー。トマトがたっぷり入ったチキンカレーをベースに、ほうれん草とチーズをトッピングした一品です。爽やかな酸味あるルーにコクのあるチーズが加わることで味わい深いカレーに仕上がっています。※TSUNAMIでは提供していません。

華やかな色合いのサラダが付いてきます。お約束の牛乳も付いてきました。

くまのカレー（1,830円/税込）

TSUNAMIで提供しているのは「護衛艦くまの」直伝の味。オーブンで加熱した大きな牛バラ肉と素揚げしたパプリカとズッキーニが印象的な、赤ワインをふんだんに使った深い味わいの一品です。※TSUNAMI BOXでは提供していません。

227gのジューシーなパティが特徴 - ネイビーバーガー

3大グルメの2つ目は横須賀ネイビーバーガー。

ネイビーバーガーは、もともと米海軍で食べられていたハンバーガーで、米横須賀基地と横須賀市の友好の象徴として、2008年11月に同基地の米海軍司令官より横須賀市長へ「ネイビーバーガー」のレシピが提供され、2009年1月から市内でご当地グルメとして販売開始しました。基本的にパテは赤身の多い牛肉100％を使用し、牛肉本来の味を損なわないように調理したシンプルなもの。玉ねぎやトマトをトッピングして、食べる本人がケチャップやマスタードでお好みでかけて食べるスタイルです。参照元：TSUNAMI

魅力ある多数のラインナップの中から筆者が実食したのはこちら。

アボカドチーズバーガー（Regular 2,448円・Quarter 1,672円/税込）

厳選された牛肉を使用したパティは直火焼きグリラーで香ばしく焼き上げ、三浦の海洋酵母で発酵させ溶岩窯で焼いたオリジナルバンズでサンドしています。ジューシーなパティがクリーミーなアボカドが加わり、わんぱくだけど優しい味わいです。この日いただいたのは227gのパティがサンドされたRegularサイズ。顔より少しばかり小さくしたサイズ感のハンバーガー、がばっと食らいつくのもいいですが… ホールケーキのようにナイフでカットすると食べやすいのでおすすめです。パティが113gの小ぶりなQuarterサイズも選べます。

今回は実食しませんでしたが、こちらではユニークなネーミングの名物ハンバーガーが多数あります。その中から森さんおすすめのハンバーガーをいくつか紹介します。

ジョージワシントンバーガー（Regular 2,496円/税込）

アメリカ初代大統領の名前を冠した1番人気のバーガー。目玉焼きに厚切りベーコンが印象的な、比較的シンプルな一品。※京急の「よこすか満喫きっぷ」「三浦半島満喫きっぷ」食べる券で提供されるバーガーです。

ロナルドレーガンバーガー（Regular 3,319円/税込）

ハリウッドの映画俳優から政治家に転じ、1981年に就任した第40代アメリカ大統領の名前を冠したバーガー。ダブルパティに厚切りベーコン、チーズがたっぷり入ったボリューム満点の一品です。

第7艦隊バーガー（Regular 8,622円/税込）

アメリカ海軍の第7艦隊にちなんだバーガーで、具材を豪華にした圧巻の大きさを誇る名物バーガー。4人でシェアするのにちょうどよいサイズ感です。

ニューヨークスタイルと和の調合 - ヨコスカチェリーチーズケーキ

最後の3大グルメはスイーツ！お腹いっぱいでも別腹でいけちゃいますね。

米海軍横須賀基地が、日本に贈る本物のニューヨークスタイルチーズケーキをプロデュースし、2009年の11月18日にレシピ提供されました。日本の一般的なニューヨークチーズケーキとは比較にならないほどチーズをふんだんに使い、濃厚でクリーミーな味わいのアメリカンチーズケーキです。また、日米の友好により誕生したこのチーズケーキには、日本の象徴「桜＝Cherry」がトッピングされ「Cherry Cheese Cake」となりました。参照元：TSUNAMI

ヨコスカチェリーチーズケーキ（995円/税込）

アメリカから仕入れたこだわりのクリームチーズを使ったニューヨークスタイルのチーズケーキにチェリーをトッピング。濃厚でしっかりとした味わいです。※京急の「よこすか満喫きっぷ」「三浦半島満喫きっぷ」遊ぶ券で提供されるヨコスカチェリーチーズケーキです。

ブリュレチーズケーキ（995円/税込）

ヨコスカチェリーチーズケーキのチーズケーキをブリュレした、濃厚なチーズとブリュレのシャリシャリ感を同時に楽しみたい人におすすめの一品です。

まとめ

よこすか3大グルメ。ボリューム満載のハンバーガーにカレー、チーズケーキ。ひとりですべて食べるのはキツイ…。今回は友人2人に助けてもらい、ハンバーガーとカレーを1種ずつ、チーズケーキを2種をシェアしました。今回いただいたアボカドチーズバーガーとせとしおカレーは特に女子グループにおすすめです。「よこすか満喫きっぷ」「三浦半島満喫きっぷ」で提供される3大グルメはいずれもレギュラーメニューとしてオンメニュー、どなたでも楽しめるビギナー向けの一品。4人以上で訪れたらSNS映え間違いなし！の第7艦隊バーガー、挑戦してみてはいかがでしょうか。

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