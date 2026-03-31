「絶対やりたくなかった」オモコロ原宿が編集長になって唯一守り続けていた“ルール”とは？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さん。2012年の人生の転機などについて伺いました。

（※収録当時の内容です）

Webメディア「オモコロ」2代目編集長（2012年1月〜2026年2月）の原宿さん。1981年生まれ。中学生の頃からインターネットの面白さにのめり込み、2012年よりWebメディア「オモコロ」編集長に就任。14年間にわたり同メディアを牽引し、多くのヒット企画を生み出しました。

（※2026年3月現在は編集長を退任し、ライターとして活動しています）

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――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。原宿さんの1つ目のモーメントは「1993年、従兄弟の家でスチャダラパーを初めて聴いた」、2つ目のモーメントは「2005年、テキストサイト管理人だけの大喜利ライブに出る」、3つ目のモーメントは「2010年、初めて1人だけでタイ旅行へ」でした。

こっちのけんと：それでは、最後のモーメントをお願いします！

原宿：「2012年、2代目オモコロ編集長に就任」。

こっちのけんと：原宿さん、2代目だったんですね。最初はライターとして記事を書いていたんですか？

原宿：そうです。初代のシモダ（テツヤ）さんからパスを渡された感じなんですけど、最初は「絶対やりたくない」って断ってました（笑）。僕はただ無責任なことを書いていたい人間だったので、責任なんて背負いたくなかった。

こっちのけんと：嫌々だったんですね（笑）。そこからどうやって「オモコロ編集長」としての自覚が芽生えたんですか？

原宿：他にやる人がいないから、消去法で「しょうがないか」と。でも、28歳まで無職だった人間にはもう退路がない。あるとき、開き直って「よし、俺がやるんだ」って、全ての責任を「はい、やります」と引き受けるようになりました。

こっちのけんと：「オモコロ」出身の雨穴（うけつ）さんが書いた「変な家」が映画化されたり、今の躍進は凄まじいですよね。

原宿：よく、「オモコロでどんな編集をしてるんですか？」と聞かれるんですけど、僕は何もしてないことで有名で（笑）。ただ、「何でもいいですよ」という空気作りだけはしています。みんなが嫌な気持ちになること以外なら、自由でいい。

こっちのけんと：その空気こそが、オモコロが愛される最大の理由ですよね。「あんな面白い大人になりたい」と思わせてくれる。

原宿：僕は（幼い頃に）スチャダラパーや電気グルーヴを見て「いいな」と思って育ってきたので、今、自分が“適当な大人”を生産できているなら嬉しいです（笑）。みんな頑張りすぎているから。

こっちのけんと：確かに、僕も真面目にやりすぎているかもしれません。

原宿：ただ、1点だけオモコロで真面目にしていることがあるんです。「平日毎日更新」。これだけは絶対に落としていない。1ヵ所だけ真面目にしておけば、あとは全部手抜きでいいんですよ（笑）。

こっちのけんと：深い……。その1点を守り抜く強さがあるからこそ、他の部分で、全力でふざけられるんですね。

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こっちのけんと：最後に、原宿さんからお知らせはありますか？

原宿：YouTubeの「オモコロチャンネル」を週5回更新しています。

あとは、僕のポッドキャスト「原宿の今じゃない企画室」ですね。

こっちのけんと：僕も出演させていただきましたが、本当に「今じゃない」話ばかりで最高です。

原宿：こないだも、呪物コレクターの田中俊行さんの部屋に行って、「呪物じゃないやつ」だけを探して聞くっていう回をやりました（笑）。

こっちのけんと：オカルトを一切聞かないという（笑）。

原宿：そうです。その人のメインじゃない部分の話をしています。ぜひ聴いてみてください。

こっちのけんと：2週にわたり、ありがとうございました！

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT