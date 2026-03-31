有吉弘行「ちゃんと洗わないのは気持ち悪い」使用したポットを“拭くだけ”で終わらすリスナーに苦言

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月22日（日）の放送では“水事情”について語りました。

◆子育てにウォーターサーバーは便利

3月22日は国連が定めた「世界水の日」ということで、“水”をテーマにトークを展開。有吉は、自宅にウォーターサーバーが設置してあると言い、「うちはいつの間にか使うようになって。特に今は赤ん坊がいますから、お湯がすぐ出るのは便利といえば便利」と語ります。

一方、落合が「家の蛇口に浄水器をつけています」と明かすと、有吉は「フィルターを換えていないと浄水器自体がカビだらけっていうことがあるよね、これが恐ろしい」と指摘します。

続けて、「例えば、メーカーが3ヵ月に1回交換することを推奨していても、ちゃんと交換する人ってなかなかいないんだよ。『まだいける』と思って、結局1年、2年、3年交換していないっていうことありませんか？ 正直にお答えください！」と問いかけ、これに落合は苦笑いを浮かべながら「たぶん2年くらいは……」と告白。

有吉は「そうすると意外と汚いんですよ。むしろ、付けないほうがいいんじゃないかとなってしまう。それは結構怖いので、お気を付けください」と注意を促します。

また、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から「ポット（ケトル）は、お湯を沸かしているときに殺菌できているだろうと思い、使い終わったら拭くだけで済ませています。今のところ病気になっていないです」とのメッセージが届くと、有吉は「沸かしたときはいいだろうけど、沸かしてないとポットの口のところにカビとか菌は発生するだろうから、ちゃんと洗わないのは気持ち悪い」と言及します。

一方で、「『鍋でお湯を沸かしてレトルトカレーを温めたとき、その鍋を洗うか』と言われると、それはいいかって思う」と明かしつつも、「そういうのが“一事が万事”なんですよ。そんなときもサッと洗って戻すのが基本ですから」と自ら気を引き締めていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

音声コンテンツプラットフォーム「JFN Pods」ではスペシャル音声も配信中！