乃木坂46賀喜遥香 梅澤美波＆遠藤さくらの"ランウェイ"に見惚れる「みんなが超かっこよくて…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月26日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、3月15日に開催されたイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」（以下「IDOL RUNWAY COLLECTION」）について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『IDOL RUNWAY COLLECTION』で久々にモデルさんの遥香先生を見て、表情やポージングもかっこよくて惚れ直しました！ そして、ライブパートでのキラキラ笑顔全開な姿を魅せる“アイドル”遥香先生も最高でした！」（東京都）

◆賀喜 緊張のランウェイ挑戦を振り返る

賀喜：3月15日に「IDOL RUNWAY COLLECTION」というイベントに出演させていただいて、名前の通りランウェイを歩かせていただいたんですよ。今回の乃木坂46のテーマが“ハンサムレディー”みたいな、結構かっこいい感じだったので、私は、かっこいい黒のお洋服を着させていただきました。ランウェイの経験ってそんなにないから、ものすごく緊張しちゃって、ガッチガチで歩いていたんですけど（笑）。

みんなでこのイベントに出させていただくってなったときに、全員でランウェイを歩く練習をしたり、お洋服をかっこよく見せるために背筋を伸ばしたり、手をどう振ったらかっこよく見えるかとか、結構みんなでお互いのことを見合って、動画を撮り合ったりして、支え合いながらやっていました。

（本番は）ものすごく緊張しました！私はもちろんだけど、経験がないメンバーもいて。そのなかで、専属モデルさんとしても活躍しているメンバーのみんなが超かっこよくて“やっぱり、すごいな～！”って話をしていました。

このときは、特に同期の4期生・田村真佑ちゃん、林瑠奈ちゃんとよくしゃべっていたんですけど、「めっちゃ緊張するね」「やばい！」なんて言いながら、遠藤さくらちゃんや先輩の梅澤美波さんのかっこいいランウェイを見て、「これだよこれ！ これをやろう！ 頑張ろう！」って話したりしていました（笑）。

本当に貴重な経験でしたし、またどこかで、こういうモデルとしての私も見ていただけたらうれしいなと思うので、これからも頑張ろうと思います！

――ほかにも、番組では3月31日（火）をもって「SCHOOL OF LOCK!」を卒業するこもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）へメッセージを送る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info