INI髙塚大夢「寂しい気持ちでいっぱい」3月末で退任するSCHOOL OF LOCK!こもり校長への熱い思いを告白

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。3月19日（木）の放送では、今年度頑張ってきた生徒（リスナー）、そして、3月31日（火）をもって番組を退任する「こもり校長」（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）に向けてエールを送りました。――番組冒頭では、リスナーから届いたメッセージにファンファーレを送った髙塚。番組後半では、3月いっぱいで「SCHOOL OF LOCK!」を退任するこもり校長への思いを語りました。髙塚：そして、最後のファンファーレは……もうこれは外せない！ こもり校長に向けて送りたいと思います！ こもり校長！！ 3月で校長を退任されるということで、やっぱり寂しい気持ちでいっぱいですけれども、長い間、校長としての姿を見ていて、SCHOOL OF LOCK!のファミリーである自分にとってはすごい誇らしい校長だったなと思います。やっぱり、このSCHOOL OF LOCK!の現場だけじゃなくて、いろいろな音楽番組とかでお会いする機会も多かったと思うんですけれども。僕に限らず、SCHOOL OF LOCK!ファミリーのアーティストの方とたくさん挨拶をしたり、面倒を見てくださったりしている姿を見ていて、やっぱりこの人がSCHOOL OF LOCK!の校長でよかったなっていうのをとても思いました。この「INI LOCKS!」も、1人寂しくやっている教室ですけれども、僕の誕生日の月にサプライズで来てくれたりとか、いろいろな思い出が詰まっているので、やっぱり寂しいですね。そんな校長がいなくなってしまうと思うと。

【#INI #髙塚大夢】先生による『#INILOCKS』🐹🎓



大夢先生のお誕生日を

こもり校長がお祝いしに来てくれました！🎂🎉



明日も、校長がチュータールームに登場！

非公認の部活『生物部』について話すそうですよ👀✨



放送後記はこちら💁

▶️ https://t.co/n4xTdvWkvI#スクールオブロック

— SCHOOL OF LOCK! (@sol_info) April 16, 2024でも、こもり校長が校長だった期間に、校長の言葉で勇気をもらった生徒のみんなは本当にたくさんいると思います。生徒だけじゃなくて、このSCHOOL OF LOCK!に遊びに来たアーティストの方々も、本当に校長に支えられて今があるなと思いますから、僕も含めて。この6年間は、SCHOOL OF LOCK!にとっても大事な6年だったんじゃないかなと思います！ 本当に改めて、校長でいてくださってありがとうございました！ そして6年間、本当にお疲れ様でした！！（ファンファーレの音）こもり校長が校長になった期間に僕は校長と出会ったんですけれども、いろいろなことをしましたね！ 焼肉をご馳走になったりもしましたし、あとは日本武道館でのライブイベントで、こもり校長と2人でMCをしたりもしましたね。すっごい懐かしい。校長の活気あるトークが、やっぱりすごくこちらも元気になるんですよね。だから終始、たぶん僕は校長に会うときはたじたじだったと思うんですけれども、とても刺激と勇気をもらいました！ ということで、校長を退任されても、ぜひまた可愛がってもらえたら嬉しいなと思います。たぶん番組とかでもお会いする機会はあると思いますので、そのときは遊びに行かせてください！ これからもよろしくお願いします！

10月24日（木）は #SOLリサイクル部 のスペシャル授業♻️



【#INI #髙塚大夢 】先生が来校✨



授業テーマは【未来のために今頑張っていること】💭



✅バドミントンを広めるためにメディア系の大学を受ける🏸

✅最後の合唱コンクールで良い結果を残したい🎶… pic.twitter.com/vCTNRFOodq

— SCHOOL OF LOCK! (@sol_info) October 24, 2024最後にこもり校長にプレゼントを送ったので、受け取ってください！ ということで、僕とはまた来月！ Log in to us! SCHOOL OF LOCK!のチューター・INI髙塚大夢でした！この投稿をInstagramで見る

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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info