「引っ越しは成長の証」ヒマラヤ大聖者が説く、環境の変化を味方につける極意とは？

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ」。ヨガ・瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークをはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川圭子が、より豊かに生きるための知恵や考え方を伝える番組です。

3月29日（日）の放送では、これまでの引っ越しを振り返り、新生活で心がけたいポイントについて語ってくれました。

◆引っ越しは「成長の証」

相川圭子は、女性で史上初めて「究極のサマディ（悟り）」に達した、現在世界で会える唯一のヒマラヤ大聖者。インドではヨグマタ（ヨガの母）と称されています。仏教やキリスト教の源流である5000年の伝統をもつヒマラヤ秘教の正統な継承者で、2007年にはインド最大のスピリチュアル協会から最高の聖者の称号「マハ・マンダレシュワル」を授かりました。

3月も終盤に差しかかり、年度末を迎えるこの時期。春は、新生活に向けた引っ越しシーズンでもあります。転勤を控えた会社員や、進学を機に実家を離れる学生など、多くの人が新しい環境へと踏み出すタイミングです。今回は、人生における引っ越しというシーンについて語り合いながら、環境の変化がもたらす意味についても考察していきました。

相川はこれまでの人生を振り返り、「小さい頃から順々に大きい家に移り、道場も建ててきました」といいます。なかでも、インドから取り寄せた石材などを使って建てた道場については、「これが最後だと思って建てた」と振り返ります。しかし建て替えの際には、その建物を残すことはできず、すべてをゼロにして新しいものをつくり直したのだそうです。

こうした経験から、引っ越しは単なる場所の移動ではなく、人生の節目を象徴する出来事でもあると話します。家具もその都度買い替える必要があり、「前の家で使っていたものが、新しい家では合わないこともある」と語りつつも、「新しい場所で出直すという意味では、成長の証のようなものでもある」と前向きに捉えました。

また、引っ越しという言葉から連想されるのは住まいの移動だけではありません。部署異動や進学なども、環境を変える“心の引っ越し”といえます。相川は「人は常に成長しているので、環境が合わなくなったり、もっとよい景色を見たいと思ったりするもの」と語り、新しい環境を求める気持ちは自然なものだと話します。

一方で、引っ越しには周囲との新たな関係づくりも欠かせません。特に地域によっては、近隣への挨拶が大切な習慣として残っています。相川は、昔ながらの「引っ越しそば」のような風習に触れながら、「みんな仲良くして調和していくことが大事」と話します。都市部では隣人同士の交流が少ないこともありますが、だからこそちょっとした心配りが大切だと伝えます。

さらに、海外との文化の違いにも話題が及びました。たとえばアメリカでは、エレベーターのなかでも自然に声をかけ合うことが多いそうで、「ハローと声をかけることで、“私はあなたの敵ではありませんよ”というコミュニケーションになります」と相川は話します。こうした何気ないやりとりは、引っ越しの挨拶同様、人と人との距離をやわらかく縮めていくために必要だとコメントしました。

◆新生活を迎えるリスナーにアドバイス

「ヨグマタのマインドフルネス」のコーナーでは、年度の区切りを迎える今の時期に向けた、心の整え方についてのヒントも紹介されました。相川は「振り返ると悔いが残っていると感じている人もいるかもしれないけれど、新しい出発に向けてすべてをチャラにして感謝で納めるといい」と話します。

自分自身に対して「今年も自分なりのスピードで頑張りました。ありがとうございました」と感謝すること。そして、友人や家族、日々過ごしている家や仕事、人間関係にも思いを巡らせ、「たくさんの学びをいただきました」と心のなかで感謝を伝えることが重要だといいます。

そのうえで、静かに心を整え、新しい一歩に目を向けます。相川は、「光が自分のなかから湧き上がって、後悔や否定的な思いをすべて溶かしていくイメージを持ってほしい」と語りました。そうすることで心を充電し、「明日からまた新しい命をいただいたつもりで、マイペースに、愛を持って生きていく」と決意を新たにすることが大切だといいます。

相川はリスナーに向けて、「泣いても笑っても、今日という日は終わり、また明日から新しい出発です」と語りかけます。新しい一歩を踏み出せること自体がありがたいこと。希望を胸に、次の季節へと歩み出してほしいと呼びかけました。

＜番組概要＞

番組名：目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ

放送日時：毎週日曜日 5:30-5:55

パーソナリティ：相川圭子、林 勇太（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/aikawa/