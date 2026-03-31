乃木坂46賀喜遥香「これからの人生が幸せであることを願っています」『SCHOOL OF LOCK!』を退任するこもり校長へ感謝のメッセージ

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。3月26日（木）の放送では、3月31日（火）をもって「SCHOOL OF LOCK!」4代目校長を退任する、こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）への思いを語りました。

◆賀喜遥香 こもり校長へ感謝の言葉

賀喜：こもり校長！ 私の「乃木坂LOCKS!」を受けてくれるのは今日で最後になってしまいました。毎回この「乃木坂LOCKS!」が始まるときに（教室に）入ろうとするけど扉が閉ざされちゃうところとか（笑）。私のこともそうですけど、ものすごく乃木坂46のことを見て、思ってくださったことを言葉にしてくださるのが、私はすごくうれしかったです。

こもり校長に就任する前のこもり教頭のときから本当にお世話になっていて、私が「乃木坂LOCKS!」のなかで泣いたり、笑ったり、いろんな経験をしてきたところを、こもり校長は全部見守ってくださっていたので。私がここを“ホーム”というか、「実家のような安心感」と言えるのは、こもり校長がいてくださったからです。

私は言葉を紡ぐのがあまり得意じゃないなと思っていたんですけど、「そういうところが、かっきー（賀喜の愛称）のいいところ」って、こもり校長はいつも褒めてくれて。それまでの私は「しっかりしなきゃ！」といつも思っていたんですけど、もしかしたら、今の自分の気持ちをありのまましゃべる、それだけでいいかもしれないなって。そう思えたのも、校長のおかげだなと思っています。

なので、私は、こもり校長じゃなくなっても、小森さんのこれからの人生が幸せであることを願って、4組の副担任として念を送っているので（笑）。良かったら遠くから、私のことも、にゃん（井上和）のことも、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）のことも見守っていてください。今までありがとうございました！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

※4月からは、アンジー校長＆たんぼ教頭（溝上たんぼ）が就任

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info