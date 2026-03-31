Mrs. GREEN APPLE大森元貴「すごく救われた生徒が全国にたくさんいる」「積み上げてきた6年間はみんなの心にずっと残り続けていく」SCHOOL OF LOCK!こもり校長へメンバーと共に感謝

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月30日（月）の放送では、番組前半で春に向けて想いを馳せる生徒（リスナー）にエールを送り、後半では、翌3月31日（火）をもって「SCHOOL OF LOCK!」の4代目校長を退任するこもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）へ、感謝のメッセージを伝えました。――3月31日をもって、6年間にわたり「SCHOOL OF LOCK!」の校長を務めたこもり校長が退任します。ミセスのメンバーにとっても、共に番組を盛り上げてきた同志であり、時には“無茶ぶり”（!?）を仕掛け合う賑やかな間柄でした。大森：こもり校長！ 僕たちの「ミセスLOCKS!」を受けていただくのは、今日が最後ということですね！ いっぱい無茶ぶりというか、絡んでいって……やっぱり、いわば“因縁の”仲ですからね。若井：そうです！藤澤：因縁の！大森：我々には、積み重ねてきたものがありますから。それができなくなるというのは、寂しいなと思います。若井：でも、自分たちのいろんな無茶ぶりに、校長が受けきれていなかった部分もあったかと思いますが（笑）！大森・藤澤：（笑）。若井：まあまあまあ、そこはね！大森：どんなメッセージだよ（笑）！若井：僕たちがご迷惑をおかけしてしまった部分はありますが、でも本当に6年間、僕たちにとっても大きな支えになっていました。ありがとうございました！大森：りょうちゃん（藤澤）はどうですか？藤澤：いや、こもり校長は本当に元気！ フレッシュなパワーでたくさんの生徒（リスナー）のみんなを支えてきたと思うし、元気もいっぱい与えてきた存在だと思います。本当にたくさんのパワーをありがとうございました！若井：ありがとうございました！藤澤：またね、これからもよろしくお願いしますですよ！大森：本当に6年間、おつかれさまでした。りょうちゃんも若井も言っていたけど、こもり校長のそういう眩しさとか、エネルギーにすごく救われた生徒、照らしてもらった生徒が、全国にたくさんいると思います。元気なお兄さん、元気な校長先生っていうのは、すごく素敵だなと思うし。こもり校長が積み上げてきた6年間というのは、生徒のみんなの心にずっと残り続けていくなというふうに思っております！ またどこかで、ということで、本当におつかれさまでした！！若井：おつかれさまでした！藤澤：おつかれさまでした！大森：ということで、以上。全員：Mrs. GREEN APPLEでした!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info