侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに敗れてベスト8に終わった。大谷翔平選手や山本由伸投手など、豪華なメンバーで臨んだだけに、落胆の声は大きい。米メディア『Yahoo!スポーツ』のイアン・カッセルベリー記者が言及した。

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侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに5-8で逆転負け。3回までに大谷と森下翔太外野手の本塁打で5-2とリードを奪いながらも、その後逆転を許し、大会史上初めて準決勝進出を逃した。

試合の流れを変えた要因の1つとして指摘されたのが、5回の投手交代だった。先発の山本に代えて隅田知一郎投手を投入したが、これが裏目に出て2ラン本塁打を浴び、ベネズエラに流れを渡す形となった。

さらに6回には伊藤大海投手が3ラン本塁打を被弾し、試合は完全にひっくり返された。8回には種市篤暉投手のけん制悪送球も失点につながるなど、日本は細かなミスも重なった。

連覇が期待されていた侍ジャパンについてカッセルベリー氏は「前回大会の王者だった侍ジャパンは、4度のMVP受賞者である大谷やワールドシリーズMVPの山本をはじめ、メジャーリーグでプレーする選手を大量に擁し、今大会も優勝争いに加わると期待されていた」と言及した。

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