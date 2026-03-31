日本ハム、ロッテを9-0で圧倒

日本ハムが2回裏に清宮、レイエスの連続ホームランなどで怒涛の7得点を奪い、試合を優位に進めた。清宮は2打席連続ホームランを含む4打点、レイエスも2本塁打で打線を牽引。田宮も打点を挙げ、打線がつながる。ロッテは好機を活かせず、9点差で後半戦へ。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(一)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(中)矢澤　宏太 7(二)水野　達稀 8(捕)田宮　裕涼 9(遊)山縣　秀 10(投)細野　晴希

ロッテ: 1(中)髙部　瑛斗 2(右)藤原　恭大 3(左)西川　史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(捕)佐藤　都志也 8(遊)友杉　篤輝 9(二)小川　龍成 10(投)木村　優人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3