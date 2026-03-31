日本ハム、ロッテを9-0で圧倒

日本ハムが2回裏に清宮、レイエスの連続ホームランなどで怒涛の7得点を奪い、試合を優位に進めた。清宮は2打席連続ホームランを含む4打点、レイエスも2本塁打で打線を牽引。田宮も打点を挙げ、打線がつながる。ロッテは好機を活かせず、9点差で後半戦へ。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(中)矢澤 宏太 7(二)水野 達稀 8(捕)田宮 裕涼 9(遊)山縣 秀 10(投)細野 晴希

ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(右)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(捕)佐藤 都志也 8(遊)友杉 篤輝 9(二)小川 龍成 10(投)木村 優人

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