日本ハム、ロッテを9-0で圧倒
日本ハムが2回裏に清宮、レイエスの連続ホームランなどで怒涛の7得点を奪い、試合を優位に進めた。清宮は2打席連続ホームランを含む4打点、レイエスも2本塁打で打線を牽引。田宮も打点を挙げ、打線がつながる。ロッテは好機を活かせず、9点差で後半戦へ。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(一)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(中)矢澤 宏太 7(二)水野 達稀 8(捕)田宮 裕涼 9(遊)山縣 秀 10(投)細野 晴希
ロッテ: 1(中)髙部 瑛斗 2(右)藤原 恭大 3(左)西川 史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(捕)佐藤 都志也 8(遊)友杉 篤輝 9(二)小川 龍成 10(投)木村 優人
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
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|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
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|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
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|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3