オリックスvs西武、6回終了3-3同点
2回に両チームが1点ずつ。4回は西武が2点を取り逆転したが、オリックスも5回に1点を追加し追いついた。西武小島は本塁打含む2打点、オリックス若月も2打点と、投手戦から一転、打撃戦の様相を呈している。
【スタメン】
西武: 1(左)桑原 将志 2(一)長谷川 信哉 3(中)西川 愛也 4(指)林 安可 5(三)渡部 聖弥 6(捕)小島 大河 7(右)Ａ・カナリオ 8(遊)源田 壮亮 9(二)滝澤 夏央 10(投)隅田 知一郎
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(右)廣岡 大志 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(中)中川 圭太 6(指)森 友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月 健矢 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)髙島 泰都
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3