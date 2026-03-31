オリックスvs西武、6回終了3-3同点

2回に両チームが1点ずつ。4回は西武が2点を取り逆転したが、オリックスも5回に1点を追加し追いついた。西武小島は本塁打含む2打点、オリックス若月も2打点と、投手戦から一転、打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 将志 2(一)長谷川 信哉 3(中)西川 愛也 4(指)林 安可 5(三)渡部 聖弥 6(捕)小島 大河 7(右)Ａ・カナリオ 8(遊)源田 壮亮 9(二)滝澤 夏央 10(投)隅田 知一郎

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(右)廣岡 大志 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(中)中川 圭太 6(指)森 友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月 健矢 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)髙島 泰都

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