オリックスvs西武、6回終了3-3同点

2回に両チームが1点ずつ。4回は西武が2点を取り逆転したが、オリックスも5回に1点を追加し追いついた。西武小島は本塁打含む2打点、オリックス若月も2打点と、投手戦から一転、打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原　将志 2(一)長谷川　信哉 3(中)西川　愛也 4(指)林　安可 5(三)渡部　聖弥 6(捕)小島　大河 7(右)Ａ・カナリオ 8(遊)源田　壮亮 9(二)滝澤　夏央 10(投)隅田　知一郎

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(右)廣岡　大志 3(左)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(中)中川　圭太 6(指)森　友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月　健矢 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)髙島　泰都

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3