阪神、DeNAに3点リードで後半戦へ

1回裏、5回裏に阪神が着実に加点。6回表にDeNA・筒香のソロHRで1点を返すが、直後の6回裏に阪神が2点を追加しリードを広げた。筒香、中野、佐藤にそれぞれ打点がついている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)髙寺　望夢 7(遊)木浪　聖也 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)才木　浩人

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)度会　隆輝 3(三)筒香　嘉智 4(一)佐野　恵太 5(捕)山本　祐大 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)梶原　昂希 8(遊)石上　泰輝 9(投)Ｊ・デュプランティエ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3