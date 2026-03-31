阪神、DeNAに3点リードで後半戦へ

1回裏、5回裏に阪神が着実に加点。6回表にDeNA・筒香のソロHRで1点を返すが、直後の6回裏に阪神が2点を追加しリードを広げた。筒香、中野、佐藤にそれぞれ打点がついている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)髙寺 望夢 7(遊)木浪 聖也 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)才木 浩人

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)度会 隆輝 3(三)筒香 嘉智 4(一)佐野 恵太 5(捕)山本 祐大 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)Ｊ・デュプランティエ

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