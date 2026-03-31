巨人、中日と激突！6回終了で同点2-2

2回と5回に中日が計2点を先制。しかし6回表、巨人が松本剛のタイムリーなどで一挙2点。中日サノーは本塁打含む1打点、田中幹也も1打点と貢献したが、巨人が追いつき、両チーム譲らぬ展開で後半戦へ突入。

【スタメン】

中日: 1(二)田中　幹也 2(右)Ｏ・カリステ 3(中)岡林　勇希 4(左)細川　成也 5(三)石川　昂弥 6(一)Ｍ・サノー 7(捕)木下　拓哉 8(遊)村松　開人 9(投)金丸　夢斗

巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(中)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(三)坂本　勇人 7(右)中山　礼都 8(二)浦田　俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3