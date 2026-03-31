巨人、中日と激突！6回終了で同点2-2

2回と5回に中日が計2点を先制。しかし6回表、巨人が松本剛のタイムリーなどで一挙2点。中日サノーは本塁打含む1打点、田中幹也も1打点と貢献したが、巨人が追いつき、両チーム譲らぬ展開で後半戦へ突入。

【スタメン】

中日: 1(二)田中 幹也 2(右)Ｏ・カリステ 3(中)岡林 勇希 4(左)細川 成也 5(三)石川 昂弥 6(一)Ｍ・サノー 7(捕)木下 拓哉 8(遊)村松 開人 9(投)金丸 夢斗

巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(中)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(三)坂本 勇人 7(右)中山 礼都 8(二)浦田 俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

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