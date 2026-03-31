フジロッカー必見プレイベント「FUJI ROCK NIGHTS」4月3日に渋谷で開催　ネバヤン、浅井健一も出演

「FUJI ROCK FESTIVAL '26」のキックオフイベント「SMASH go round FUJI ROCK NIGHTS 2026」が、4月3日（金）に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催される。

フジロック本番を前に開催されるプレイベント。会場では、貴重なライブ写真やポスターの展示、苗場へと繋がるワークショップ、そしてフジロック名物のフードやドリンクの出張販売など、渋谷にいながらにして苗場の空気を堪能できる空間となる。

また、フジロックのスタッフと直接コミュニケーションが取れるのも大きな魅力。チケットやグッズの対面販売に加え、オフィシャルツアースタッフによる相談窓口も設置。初心者からベテランまで、準備に関する疑問を解消しながら本番への期待を高められる、フジロッカー必見の一夜となっている。

ライブパフォーマンスには、今年のフジロックへの出演が決定しているnever young beachと、フジロックの恒例バンドである苗場音楽突撃隊が出演。苗場音楽突撃隊は、ゲストに浅井健一を迎えたスペシャル編成で登場する。

never young beach

苗場音楽突撃隊 GUEST: 浅井健一

当日の会場4Fは無料開放エリアとなっており、17:00より入場可能。フジロックの空気を感じられるアクティビティが用意される。5Fのライブエリアについては、18:00開場、19:00開演を予定しており、入場にはチケットが必要となる。

また、来場者を対象としたプレゼント企画として、苗場音楽突撃隊のメンバーサイン入りTシャツが抽選で1名に贈られる。抽選方法は当日会場にて発表。

当日の会場4Fは、過去の名場面を捉えた貴重なライブ写真や歴代ポスター、今年のアートワークをモチーフにした装飾で彩られる。会場内にはFRFオフィシャルショップ「岩盤」が特別出店。チケットやグッズの対面販売を行い、実際のアイテムを手に取って確認できるほか、気になる疑問や不安もその場でスタッフに相談・解消できる

SMASH go round

FUJI ROCK NIGHTS 2026

2026年4月3日（金）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

料金：スタンディング 前売り ￥5,000

LIVE：

never young beach

苗場音楽突撃隊（GUEST：浅井健一）

DJ：POKASKA（from 苗場）

詳細：https://smash-jpn.com/live?id=4665