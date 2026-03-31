大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間31日、クリーブランド・ガーディアンズと戦い2-4で敗れた。この試合に今季初登板・初先発した佐々木朗希投手には今季初黒星が記録されたが、投球内容的には及第点だったのかもしれない。米公式サイト『MLB.com』のソニア・チェン記者が言及した。

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同戦の佐々木は5回に先頭打者にヒットを許すまで投げ、1失点、被安打4、四球2、4奪三振といった投球成績をマーク。オープン戦では最後まで制球難を改善できなかったが、今回の登板では78球を投げてストライク45球と、ある程度はゾーンに投げ込むことができていた。

この日の佐々木の投球について、チェン記者は自身のXアカウントに「ドジャースが期待していた通り、佐々木は不調だったスプリングトレーニングからの成長を見せた。依然として制球面に課題は残るものの、アウトを取る方法を見つけており、それはチームが彼に求めていたものだった」と綴っている。

佐々木本人も試合後に手応えを口にしたと伝えられているが、次回登板以降もこの調子を維持して結果を残していくことはできるだろうか。

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