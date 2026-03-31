日本ハム、清宮・レイエス弾で7点リード

日本ハムが2回裏に打者一巡の猛攻で7点を奪い、ロッテを大きく突き放した。清宮とレイエスがそれぞれ2本塁打を放ち、打線を牽引。田宮も打点を挙げ、序盤を終えて7-0と大量リードを奪っている。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(中)矢澤 7(二)水野 8(捕)田宮 9(遊)山縣 10(投)細野

ロッテ: 1(中)髙部 2(右)藤原 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)ソト 7(捕)佐藤 8(遊)友杉 9(二)小川 10(投)木村

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3