日本ハム、清宮・レイエス弾で7点リード
日本ハムが2回裏に打者一巡の猛攻で7点を奪い、ロッテを大きく突き放した。清宮とレイエスがそれぞれ2本塁打を放ち、打線を牽引。田宮も打点を挙げ、序盤を終えて7-0と大量リードを奪っている。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(中)矢澤 7(二)水野 8(捕)田宮 9(遊)山縣 10(投)細野
ロッテ: 1(中)髙部 2(右)藤原 3(左)西川 4(指)ポランコ 5(三)寺地 6(一)ソト 7(捕)佐藤 8(遊)友杉 9(二)小川 10(投)木村
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
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|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
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|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
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|1
|ヤクルト
|3
|3
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|0
|1.000
|-
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|阪神
|3
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|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
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|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
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|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
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|1
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|ロッテ
|3
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|.667
|1
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|楽天
|3
|1
|2
|0
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|2
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|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
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|3