オリックスと西武、序盤は互角の展開

2回にオリックスが先制、直後に西武が追いつき同点。2回終了時点で1-1のまま、3回を終え両チームとも追加点なく、互いに譲らない序盤戦となっている。西武は小島、林安可、オリックスは若月がそれぞれ打点を挙げている。

【スタメン】

西武: 1(左)桑原 2(一)長谷川 3(中)西川 4(指)林安可 5(三)渡部 6(捕)小島 7(右)カナリオ 8(遊)源田 9(二)滝澤 10(投)隅田

オリックス: 1(三)宗 2(右)廣岡 3(左)西川 4(二)太田 5(中)中川 6(指)森友 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)髙島

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