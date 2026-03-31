藤枝MYFCは31日、水戸ホーリーホックからFW久保征一郎が期限付き移籍加入したと発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなる。

現在24歳の久保は身長186センチのFW。鹿児島県出身でFC東京U－18から法政大学に進学した後、2024シーズンから水戸へ加入。昨シーズンはJ2リーグで21試合4ゴールの数字を残し、クラブ史上初のJ1昇格に貢献した。

今シーズンここまでは明治安田J1百年構想リーグで2試合に出場していたが、J2の藤枝への移籍を決断した。

久保は水戸の公式サイトを通じて今回の移籍について以下のコメントを残している。

「藤枝MYFCに移籍することになりました。まずはJ1という舞台でチームが新たな挑戦をしている中、僕の決断を尊重してくださった、チームスタッフ、選手に感謝の気持ちでいっぱいです。また、これまで水戸に関わったファン・サポーターの皆さんと分かち合った喜びは忘れません。個人としては、更に成長して、価値を高めるために頑張ってきます！ 2年半ありがとうございました！」

一方、加入が決定した藤枝では新天地での意気込みを語っている。

「藤枝MYFCのファン・サポーターの皆さん、久保征一郎です！ まずはシーズン中に受け入れてくださったチームに感謝の気持ちでいっぱいです。僕の特徴である、ゴール前での思い切りの良さを最大限に発揮して、いち早く藤枝MYFCにゴールという形で貢献できるように、頑張ります！ あらためてファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします！」