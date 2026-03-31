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西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前に、スノーボード女子日本代表 小野光希さんが始球式を行った。 小野さんは球団を通じて「1カ月前から少しずつですが練習してきました。初めての経験で、多くのライオンズファンの皆さんに見られながらの投球はとても緊張しました！もしかしたらオリンピックのときより緊張したかもしれません。もう少し遠くに投げたかったですが、まっすぐ投げられたのでよかったです。ライオンズには、いっぱい打ってもらって攻めの試合を見せてもらいたいと思います！」とコメントした。

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