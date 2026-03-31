阪神、DeNAを1点リード

DeNA対阪神は、3回を終えて阪神が1-0でリード。1回裏に阪神が1点を奪い先制した。DeNAは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。両チームとも序盤を終え、勝負は中盤へ持ち込まれる。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)才木

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(捕)山本 6(右)ヒュンメル 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)デュプランティエ

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3