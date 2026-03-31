阪神、DeNAを1点リード
DeNA対阪神は、3回を終えて阪神が1-0でリード。1回裏に阪神が1点を奪い先制した。DeNAは得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。両チームとも序盤を終え、勝負は中盤へ持ち込まれる。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)才木
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(捕)山本 6(右)ヒュンメル 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)デュプランティエ
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3