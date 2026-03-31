中日が1点リード、序盤を終えて

巨人対中日の試合は3回を終え、中日が1-0でリード。2回裏、中日はサノーのホームランで1点を先制。田中も打点を挙げた。巨人は松本が打点を記録するも、得点には繋がっていない。中盤へ向かう展開。

【スタメン】

中日: 1(二)田中 2(右)カリステ 3(中)岡林 4(左)細川 5(三)石川昂 6(一)サノー 7(捕)木下 8(遊)村松 9(投)金丸

巨人: 1(左)キャベッジ 2(中)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(三)坂本勇 7(右)中山 8(二)浦田 9(投)ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3