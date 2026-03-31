中日が1点リード、序盤を終えて
巨人対中日の試合は3回を終え、中日が1-0でリード。2回裏、中日はサノーのホームランで1点を先制。田中も打点を挙げた。巨人は松本が打点を記録するも、得点には繋がっていない。中盤へ向かう展開。
【スタメン】
中日: 1(二)田中 2(右)カリステ 3(中)岡林 4(左)細川 5(三)石川昂 6(一)サノー 7(捕)木下 8(遊)村松 9(投)金丸
巨人: 1(左)キャベッジ 2(中)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)岸田 6(三)坂本勇 7(右)中山 8(二)浦田 9(投)ウィットリー
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3