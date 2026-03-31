昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。/strong>

西勇輝

[caption id="attachment_231894" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの西勇輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位

2025年成績：1登板、0勝1敗、防御率5.79

今季こそ完全復活が求められるベテラン右腕、西勇輝。昨季はプロ入り後、最も苦しいとも言えるシーズンを送った。

菰野高から2008年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。プロ3年目の2011年に25試合の登板で自身初の2桁勝利となる10勝を挙げてブレイク。

翌2012年にはレギュラーシーズン最終戦でノーヒットノーランの偉業を達成。その後もオリックスの先発の柱としてコンスタントに勝ち星を積み重ね、2018年オフにFA権を行使して阪神タイガースへ移籍した。

新天地でもローテーションの一角を担う存在として結果を残し、2020年には21試合登板、11勝5敗、防御率2.26と好調なシーズンを過ごした。

しかし、同年を最後に2桁勝利から遠ざかる形になり、2024年は防御率2.24ながら6勝と、不運な面も重なった。

昨季は一軍での登板がわずか1試合にとどまった西。先発ローテーション争いが熾烈となっているだけに、自らの実力をアピールし、ローテーションを奪い返す立場になっている。

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