ソフトバンク、楽天に2点リードで後半戦へ
ソフトバンクが楽天に4-2と2点リードで6回を終えた。楽天が2回裏に先制したが、ソフトバンクは3回表と4回表に得点を重ねて逆転。楽天の黒川、太田、ソフトバンクの周東がいずれも1打点を挙げている。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(中)辰己 涼介 3(指)Ｌ・ボイト 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)浅村 栄斗 6(遊)村林 一輝 7(三)黒川 史陽 8(捕)太田 光 9(二)小深田 大翔 10(投)前田 健太
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(右)柳町 達 4(指)柳田 悠岐 5(一)山川 穂高 6(三)栗原 陵矢 7(遊)野村 勇 8(捕)海野 隆司 9(二)牧原 大成 10(投)大関 友久
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3