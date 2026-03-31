ソフトバンク、楽天に2点リードで後半戦へ

ソフトバンクが楽天に4-2と2点リードで6回を終えた。楽天が2回裏に先制したが、ソフトバンクは3回表と4回表に得点を重ねて逆転。楽天の黒川、太田、ソフトバンクの周東がいずれも1打点を挙げている。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(中)辰己　涼介 3(指)Ｌ・ボイト 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)浅村　栄斗 6(遊)村林　一輝 7(三)黒川　史陽 8(捕)太田　光 9(二)小深田　大翔 10(投)前田　健太

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(右)柳町　達 4(指)柳田　悠岐 5(一)山川　穂高 6(三)栗原　陵矢 7(遊)野村　勇 8(捕)海野　隆司 9(二)牧原　大成 10(投)大関　友久

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3