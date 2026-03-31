INI 髙塚大夢「僕が想像する以上の二回りすごいことをしている」保育士を目指す学生へエール

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月19日（木）の放送では、今年度最後の授業（放送）として、この1年を頑張った生徒（リスナー）に向けて、髙塚がおもちゃの楽器を鳴らしながらエールを贈りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が今年度頑張ったことは実習です！ 小学生の頃からの夢である保育士の資格を取るために大学に入学し、実習を2つ経験しました。実際の保育の現場は想像よりも大変で、『自分ってなんでこんなにダメなんだろう……』と思う瞬間もありました。実習で、子どもが好きという気持ちだけでは成り立たない仕事であることを実感し、ますます保育士になりたいという思いが強くなりました。夢である保育士になれるよう、これからも頑張ります！（福島県 19歳）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：もう既にすごい！（ファンファーレの音） 実習すごい！ もう実習のイメージから話してるけど……。

頑張れー！（ファンファーレの音） 保育士っていうのは、全然僕も経験したことはないけど、やっぱりすごい大変っていうイメージがあるから、僕が想像する以上の二回りすごいことをしているんだなと思います。

しかも、そんな実習を2つも経験したということで、よく頑張った！（タンバリンの音） シャンシャンシャン。やっぱり「自分ってなんでこんなにダメなんだろう」と思う瞬間もあったけれども、「保育士になりたい」っていう夢が強くある人だなと思いますから。これからも頑張ってください！ そして、たくさんの子どもたちに愛されてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info