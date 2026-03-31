













東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太は31日、ホーム開幕戦となる福岡ソフトバンクホークス戦に先発登板。注目の初回、近藤健介から三振を奪うなど13球で三者凡退で切り抜けた。



広島東洋カープ時代の2015年10月7日以来、3828日ぶりに日本のマウンドに上がった前田。その舞台は東北の地。楽天の本拠地、楽天モバイル最強パーク宮城となった。相手は開幕カード3連勝と波に乗る、最強軍団ソフトバンクだ。











注目の初回、2球で先頭の周東佑京を投ゴロに打ち取り、打席には2番の近藤健介。開幕3連戦で10打数5安打1ホームランと圧巻のバッティングを今年も見せつけている、NPB最強打者との対戦が実現した。



前田は変化球を多投するスタイルでカウントは3－2。6球目に投じたのは大きな変化のスライダーだった。これに対して近藤はフルスイングを仕掛けたがバットは空を切る。復帰初の奪三振に、詰めかけたファンからは大きな歓声が降り注いだ。



続く3番の柳町達に対する2球目に初めて直球を投じた前田。球速表示は151キロを示し、まだまだ衰えぬ球威を披露した。柳町もカーブで二ゴロに封じ、前田は初回を三者凡退で抑えた。



2回に1点を先制してもらった前田だったが、3回、2死一、二塁の場面で同学年の柳田悠岐に同点タイムリーを浴びてしまう。さらに4回には周東の左犠飛で逆転を許した。



前田は続く5回に先頭の柳町にストレートの四球を与えたところで降板。復帰初戦は4回83球、4奪三振2失点という内容だった。試合は現在も継続中で、6回表の時点で楽天は1－2とリードを許している。



前田は降板後、「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います。」と悔しそうに語った。



11年ぶりの日本のマウンド。百戦錬磨の右腕が次回登板に向けてどのように調整し、日本仕様に仕上げていくかに注目が集まる。





























【動画】NPB最強打者から三振、マエケンの凱旋登板を見よ！

DAZNベースボール公式Xより













上々の立ち上がり



前田健太が11年ぶりNPBのマウンドで

近藤健介から三振



⚾️楽天×ソフトバンク



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