ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第13回ライブ配信が3月26日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでMLB解説者のオカモト“MOBY”タクヤ氏、大リーグなどの実況を担当している下村泰司氏が出演した。

番組ではロサンゼルス・ドジャースの話題のほか、コロラド・ロッキーズに所属する菅野智之についても取り上げられた。

オカモト氏は、菅野の今季について「菅野投手はチャンスですよ」と強調。前半戦で結果を残せば、「トレードデッドラインでどこかが獲りにくることも考えられる」とし、「コロラドはまだまだ若手を欲しいでしょうから、おそらくそのことも考えて（菅野を）獲ったんじゃないかと思うんですよね」との見方を示した。

一方で福島氏は、トレード移籍の可能性について疑問を呈し、「菅野というのは、シーズン後半の優勝を狙うチームの戦力としては考えにくい投球スタイルなんですよ」と語った。

MCのDJケチャップ氏も「パワーピッチがポストシーズンには必要になるけど、菅野はパワーピッチじゃないという部分ですよね」とコメントしている。

そうした評価がある中、今季でMLB2年目の菅野は、30日（日本時間31日）のブルージェイズ戦で今季初先発し、4回2/3を投げて1失点。本塁打を浴びたものの、相手打線を2安打に抑えた。

今季のトレード期限は、米東部時間の8月3日午後6時（日本時間4日午前7時）。ロッキーズでどのような結果を残すのか、菅野の投球に引き続き注目が集まる。

さらに、番組内ではドジャースとユニクロのパートナーシップ契約についても話が及び、出演者たちが見解を示した。福島氏がドジャー・スタジアムに設置されたユニクロの巨大看板について苦言を呈すシーンもあり、番組内ではその理由が語られている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

「なんで赤なんだ！」ユニクロの巨大看板にMLB評論家が苦言

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

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