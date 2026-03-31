今日の運勢占い4月1日（水）12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年4月1日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月1日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？エネルギッシュに活動できる日。積極的になればなるほど、運も上向きになることでしょう。対人運も好調なため、色々な人に話しかけてみると良いかも。そこから良い話が舞い込んでくるかも。自分自身と向き合う時間を持つと◎過去の失敗や悩みなどが解消されていくようです。スッキリとした気分で出かけると、欲しかったものが見つかるなどラッキーなことが起こるでしょう。色々な情報が手に入るようです。その中から自分にとって必要なものが分かってくることでしょう。交友関係においても、誰が大切なのか気付けるかも。頭の中が整理されていく日になりそう。パートナーや恋人と向き合えるようです。モヤモヤしていた想いなどを、きちんと言葉にして伝えてみましょう。じっくり話してみると、相手の考えなども分かって、とても安心できるようです。プチラッキーが起こりそうな予感。差し入れなどをもらう場合もありそうですが、相手があなたのことを想ってくれた気持ちが嬉しくなるようです。ハッピーが連鎖していくような一日に。忙しい一日になりそうですが、周りの人たちと協力しながら楽しく過ごせることでしょう。一人では難しい物事を達成できると、ジーンと来るかも。帰宅後は一日を振り返って、日記などつけてみるのもアリ。近所を散歩したりランチをしたり、リラックスして過ごせるようです。久しぶりに友人に連絡してみるのも良いでしょう。週末に会う約束をするのも◎ちょっと先に楽しみがあると、色々頑張れそう。集中力がアップしているので、仕事や勉強などがはかどりそう。やると決めたことを達成できると、新年度の良いスタートダッシュがきれるようです。神聖な場所へ行くのもおすすめ。さらにパワーアップできそう。努力や経験が褒められそう。ますます頑張って仕事などを行うようです。ですが、頑張り過ぎは禁物。周りを頼ったり甘えたりするのも◎慌ただしい中でも、少し立ち止まってリフレッシュしてみて。にぎやかな場所や人と縁があるようで、なかなか落ち着けない日になりそう。自分のペースを保つために、ちょっと一人で休憩するなど工夫してみましょう。苦めのお茶を飲むと運気アップ。ゆっくりしたい気持ちはあるけれど、やることが多くてバタバタしそう。息抜きに甘いものを食べるなど、ちょっとした幸せを見つけるようにしましょう。夜はバスタイムを楽しむと◎難しいと感じると、なんだか急に動けなくなってしまいそう。どんなことでも、面白さや好きなポイントを見つけていくようにすると良いでしょう。肩の力を抜いてリラックスするのも大事なようです。新年度がスタートしました。新しい環境や仲間と出会い、自然とやる気もわいてくることでしょう。今日は、将来に向けてポジティブなイメージを描いたり願ったりしてみると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/