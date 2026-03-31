ソフトバンク、楽天と互角の展開

序盤を終えて、ソフトバンクと楽天は1対1の同点。2回裏に楽天が黒川、太田のタイムリーで先制したが、3回表にソフトバンクが周東の打点で追いついた。両チームとも打撃戦の様相を呈している。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(指)ボイト 4(左)マッカスカー 5(一)浅村 6(遊)村林 7(三)黒川 8(捕)太田 9(二)小深田 10(投)前田健

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(右)柳町 4(指)柳田 5(一)山川 6(三)栗原 7(遊)野村 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)大関

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 広島 3 3 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 3 3 0 0 1.000 -
3 阪神 3 2 1 0 .667 1
4 巨人 3 1 2 0 .333 2
5 DeNA 3 0 3 0 .000 3
5 中日 3 0 3 0 .000 3

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 3 3 0 0 1.000 -
2 オリックス 3 2 1 0 .667 1
2 ロッテ 3 2 1 0 .667 1
4 楽天 3 1 2 0 .333 2
4 西武 3 1 2 0 .333 2
6 日本ハム 3 0 3 0 .000 3