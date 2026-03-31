ソフトバンク、楽天と互角の展開
序盤を終えて、ソフトバンクと楽天は1対1の同点。2回裏に楽天が黒川、太田のタイムリーで先制したが、3回表にソフトバンクが周東の打点で追いついた。両チームとも打撃戦の様相を呈している。
【スタメン】
楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(指)ボイト 4(左)マッカスカー 5(一)浅村 6(遊)村林 7(三)黒川 8(捕)太田 9(二)小深田 10(投)前田健
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(右)柳町 4(指)柳田 5(一)山川 6(三)栗原 7(遊)野村 8(捕)海野 9(二)牧原大 10(投)大関
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|広島
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|1
|ヤクルト
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|3
|阪神
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|巨人
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|5
|DeNA
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|5
|中日
|3
|0
|3
|0
|.000
|3
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|3
|3
|0
|0
|1.000
|-
|2
|オリックス
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|2
|ロッテ
|3
|2
|1
|0
|.667
|1
|4
|楽天
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|4
|西武
|3
|1
|2
|0
|.333
|2
|6
|日本ハム
|3
|0
|3
|0
|.000
|3