土浦出身のラッパーLOMとは何者か？　瑞々しい若さが描くラヴ・ソング

オーディション番組「ラップスタア誕生2023」に最年少の16歳で出演して注目を集めたLOM。現在勢いに乗る新進気鋭のラッパーが、2026年に入り、「YOU」と「HIGHWAY」という2枚のシングルをリリースした。両曲とも弱冠二十歳の青年の青春の輝きが刻印された瑞々しいラヴ・ソングだ。

LOMとはまず何者なのだろうか？ 彼は2005年、茨城県土浦市に生まれている。幼少期から父親の弾き語りが身近にあり、ロックに親しみ、ヒップホップ／ラップに出会う前は、ONE OK ROCKなども好んで聴いていたという。同時にプロを目指すほどスケートボードにのめり込み、いまも続けている。LOMという名前の由来は、スケボーといっしょにやっていたグラフィティのライター・ネームに由来する。

「HIGHWAY」のMVでも、彼が幼いころからスケボーをするために通っていた、土浦市の隣町＝つくば市のAXISスケートパーク、イバライド、霞ケ浦総合公園といった場所がロケ地となっている。

そんなLOMがラッパーになるきっかけとなったのは、9歳のときに観た映画『ストレイト・アウタ・コンプトン』（2015年）だった。LAのコンプトン出身のギャングスタ・ラップのグループ、N.W.Aの自伝映画を9歳のときに観てラッパーを志したというエピソードが新世代らしい。

その後、14歳から本格的に音楽を始める。当初はガレージバンドという音楽制作アプリで曲を制作、録音、編集し、YouTube、Sound Cloudに公開していた。フック（サビ）の作り方もわからず、ブーム・バップにフックなしで延々とラップした曲を作っていたという。そんな彼がいまのようなメロディアスなスタイルに向かったのは、アメリカのラッパー／シンガーソングライター、Lil Moseyの影響だった。Lil Mosey の2020年のヒット曲にして代表曲「Blueberry Faygo」の波及力はそれほど大きかったということでもある。

それからLOMは、Lil Moseyのタイプビートなどで曲を作るようになった。いまのビートの選び方やフロウの軽やかさはそこが起点にあるにちがいない。

もうひとつ、LOMの背景には、土浦というローカルの町がある。「不良ばかりだった」街で、周りの友達も音楽にハマり始め、いまは音楽が盛んになった。「ニートtokyo」でそう嬉しそうに語っていたのが印象的だった。

筆者も土浦の隣町のつくば市出身ゆえに、世代は異なるものの、そのように「不良ばかり」とつい言いたくなってしまう土浦の風土はとてもよくわかる。また、彼が土浦でヒップホップを感じる場所は「GOLD」というクラブと、ゆるふわギャングのラッパー、Ryugo Ishidaのスタジオだという。彼の「LIFE TAPE」という曲にはこんな歌詞がある。＜漢字も書けないのに／勉強頭に無い／俺の人生は音楽だけ＞＜バイク乗り回った校庭good day＞＜不良ばっかの街／皆で万歳をしてる＞。古い喩えをすれば、尾崎豊のラップ・ヴァージョンのようではないか。

現在二十歳のLOMは音楽を初めて約6年。順調に歩みを進めてきたと言っていいだろう。2021年のS-Liamとの「SECRET NIGHT」のTikTokバズがあり、2023年に最年少で出演した「ラップスタア」では好成績を残した。そこで披露したラップは、わずか20分ほどでリリックを書いたという。同年、LANAとViryKnotとの共作「NEED」を配信限定リリース。

2025年には、百足& Albert Connorと制作した「LV （Remix）」もTikTok音楽チャート1位を獲得、5週連続TOP10入りを果たす。同曲は、2024年にリリースしたEPのデラックス版『CHANDELIER DELUXE』（2025年）に収録された。本人も新しい音楽はTikTokで探していると語っているように、彼の曲もTikTokで広まり、10代、20代を中心に聴かれている。

そして、3月20日に最新曲「HIGHWAY」がデジタル・リリースされた。4つ打ちとロックを掛け合わせた「YOU」をある程度踏襲しつつ、よりポップ・ロック路線へと舵を切った曲と言える。「HIGHWAY」というタイトルが暗示するように、この曲は移動の感覚を伴ったラヴ・ソング。言い換えれば、「Keep On Movin'」（ソウル・II・ソウルの名曲のタイトルでもある）、つまり「動き続けろ」ということだ。MVで恋人役の女性と走ったり、スケボーで颯爽と風を切ったり。好きな恋人との時間や距離感を、スナップショットのように切り取っている。同時にこの疾走感は、彼自身のここまでの軌跡をも示しているようだ。スピードとは若さだ。いまはこの瑞々しい若さを祝福しよう。

＜リリース情報＞

LOM

「HIGHWAY」

https://LOM.lnk.to/HIGHWAYWN

LOM

「YOU」

https://LOM.lnk.to/YOUWN

X：https://x.com/lom_official05

Instagram：https://www.instagram.com/lom_official.jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@lom_official.jp

YouTube Channel：https://www.youtube.com/@lom_official05