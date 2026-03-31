大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季開幕を故障者リスト（IL）で迎えた選手がいる。このオフに左肘を手術したキケ・ヘルナンデス内野手は60日間の故障者リスト（IL）に入っているが、デーブ・ロバーツ監督は回復状況に手応えを感じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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同メディアは「キケはオフシーズンに受けた左肘の手術からの回復のため、今季開幕をILで迎えたが、復帰に向けて大きな進展を見せている。土曜日にはグラウンドで打撃練習を行っている。ロバーツ監督は、このユーティリティープレーヤーができるだけ早く復帰すると見込んでいる」と言及。

続けて、「大きな前進だ。彼がいつ復帰するかは分からないが、その時が来たときに準備ができていなかったら驚きだ。だが、ゴロをさばく動きや、体の動き方、送球、捕球、スイング、打球の質。そういったすべてを見る限り、何も知らなければ今夜スタメンに入っていてもおかしくないと思うだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

当初はシーズン後半の復帰になるとの見方もあったキケだが、この調子だと見込みよりは早く復帰することができるかもしれない。

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