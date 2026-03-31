元プロ野球選手で野球解説者の今岡真訪氏が26日、YouTubeチャンネル『今岡真訪 YouTube』で公開された動画「【順位予想】阪神タイガースはどうなる? パリーグは新庄監督に注目! 今岡真訪の考察は」に出演。藤川球児監督率いる阪神にとって、今シーズン警戒すべき球団を指名した。

藤川球児監督

阪神にとっての今季要注意チームは?

藤川監督の就任初年度となった2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ制覇を果たした阪神。特に9月7日の優勝決定は、1990年の巨人が記録した9月8日を塗り替え、2リーグ制導入以降のNPB史上最速記録を樹立する歴史的な快挙となった。

そんな盤石の強さを誇る阪神にとっての今季要注意チームを問われると、今岡氏は「評価が低い時のジャイアンツ。そして(阪神にとっての)開幕戦がジャイアンツの年のジャイアンツ」と巨人を挙げ、「シーズンに入って力をつけていくパターンも考えられるんではないかな」と、下馬評が決して高くない時こそ、シーズンを通して力を蓄え勝ち抜いてくる不気味さがあると語った。

これに対し、聞き手を務めるサンテレビの湯浅明彦アナウンサーが、今岡氏が阪神のコーチを務めていた2024年も、前評判が高くなかった巨人が最終的に優勝をさらった事実を指摘。

今岡氏もこれに深くうなずき、「開幕戦で当たった時の(ジャイアンツは)、タイガースにとってっていう意味で強い」と、直接対決から勢いに乗る宿敵への警戒感を示唆した。ただ、その一方で、「まあ、今年のタイガースは大丈夫だと思いますけど」と、阪神の戦力への信頼を口にしていた。