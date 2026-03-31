岩田剛典 2年間のラジオ卒業で“後継者”サプライズ発表！ THE RAMPAGE吉野北人へ「あとは任せた!!」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

3月28日（土）の放送をもって、岩田が2年間にわたるパーソナリティを卒業。番組内で、岩田から4月以降の新パーソナリティとしてTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人（よしの・ほくと）がサプライズ発表され、スタジオでバトンタッチがおこなわれました。

◆岩田剛典、2年間の集大成と“次”への期待

岩田： おはようございます、岩田剛典です。ここからの時間は「サステナ*デイズ」、“子どものあした、大人のきょう”をテーマにお届けしてまいります。最近の僕はですね、絶賛、味の素スタジアム公演（※4月11日(土)、4月12日(日)におこなわれる「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”」）に向けたリハーサルを重ねている真っ只中です。フェスの出演情報も解禁されていますが、セットリストを作ったりと、アーティスト活動や制作活動に勤しむ日々を過ごしています。

さて、先週もお伝えしましたが、2024年から2年間続けてきたこの番組、僕が担当する回は今日が最後となります。この後、4月からの新パーソナリティを発表させていただきます。

番組自体は4月以降も続いていきますが、今日はある意味、引き継ぎ回と言ってもいいんじゃないでしょうか。早速ここで新パーソナリティを発表したいと思います！ 新パーソナリティは……THE RAMPAGEから、吉野北人です！

◆吉野北人が登場、ソロアルバム発売も決定！

吉野： よろしくお願いします！ 吉野北人です！ お願いします。

岩田： 来た、北ちゃん。お久しぶりです。

吉野： お久しぶりです。

岩田： あとは任せた！

吉野： 任せてください！ 頑張ります。

岩田： いや、でもちょっと久しぶりじゃないですか。今年、なんだったら初？

吉野： 初……ですかね。そうですね。

岩田： そうだよね。最近はどうですか。

吉野： 最近は、3月6日に29歳になりまして。その際に生配信をやらせていただいたのですが、そこでソロアルバム（HOKUTOの1stアルバム『JUKE BOX』）が6月にリリースすることが決定しました。

岩田： 素晴らしい！ おめでとう。ちょうど前回来てもらった時がソロデビューのタイミングで、シングルのPRだったよね。それから大体1年ぐらいか。

吉野： 12曲入りのアルバムを予定しています。

岩田： 録ったねー！ 相変わらず忙しくしてるの？

吉野： 最近は、THE RAMPAGEのツアーが始まりました。「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “ (R)MPG”」というタイトルのツアーで、7月末まで回ります。2020年にコロナ禍で中止になってしまったツアーなのですが、今年が「LDH PERFECT YEAR 2026」という特別な年でもあるので、同じタイトルでもう一度挑戦しようということになりました。

◆ソロ活動で見えた“ライブへの逆算”とブランディング

岩田： ソロとグループの違いはどう感じている？

吉野： ソロは自分が表現したいこと、届けたいものをダイレクトに形にできます。THE RAMPAGEは“グループとしての軸”がありますが、ソロは自由ですね。楽曲のジャンルも、その時のインスピレーションで変えています。ライブをイメージして「こういう曲がないと厳しいな」と逆算して作るようにしています。

岩田： わかるわ。ライブをイメージするよね。それは間違いない。ロールモデルにしているアーティストはいるの？

吉野： 特定のロールモデルは決めていなくて、いろいろな要素を融合させたいと思っています。キャッチーさもありつつ、ローカルな部分や、しっかり歌を届ける部分も大切にしたいですね。

岩田： 完全にライブをイメージしてるね。

吉野： 逆に岩さん（岩田）はありますか？ ロールモデル。

岩田： 好きなアーティストはいっぱいいるけど、ソロを4年ほどやってきて変わってきたかな。以前は「ファンが見たい自分」を意識して作っていたけれど、今はシンプルに自分がやりたいことをやるように変わってきたよ。

吉野： 僕は今、ちょうどその「ファンの皆さんが見たいもの」を意識する段階にいますね。

岩田： いや、それはめっちゃ大事な部分。ストライクゾーンに来るものを届けていくのは、絶対に必要だと思うから。

吉野： 僕は声質的にバラードをやりたい気持ちがあるのですが、それだけだとライブの盛り上がりが……。見せ方やブランディングは、すごく大事にしています。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/