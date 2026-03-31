ロッテは31日、4月1日12時00分からマリーンズオンラインストアにて毛利海大投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始することになったと発表した。

毛利は開幕戦である3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発し、初勝利を記録した。新人投手による開幕戦での勝利は、球団では1950年以来、76年ぶり2人目の快挙。今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのグローブやユニホームなどの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計27商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて4月1日2時00分から4月12日23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 毛利海大投手

「僕の初勝利記念グッズが出ることになりました！まさか自分の初勝利の記念グッズがこんな形で出ると思ってなかったのでとても嬉しいです。ぜひたくさんの方に手に取っていただき、自分が投げる時はそのタオルを掲げてもらえたら嬉しいです！」

▼ 毛利海大投手 プロ初勝利記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトパネル（99個限定、証明書付き）：35,000円

・直筆サインボール&オリジナルトレカセット（24セット限定、証明書付き）：85,000円

・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム（12個限定、証明書付き）：130,000円

・直筆サイン入りグローブ（5個限定、証明書付き）：220,000円

・フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2,000円

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円

・Tシャツ(デザイン:メインビジュアル

･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み

※ 直筆メッセージデザインはプリントデザイン

※ オーセンティックユニホームならびにグローブは選手が使用したものではない