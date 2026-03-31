幅広い世代を虜にする「中島みゆきの言葉」NHK特番の反響を受け、「中島みゆきフェア2026」で名曲たちに出会う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、NHK MUSIC SPECIAL「中島みゆきオールタイム・リクエスト」が大きな反響を呼んだ、中島みゆきの旧譜フェア「中島みゆきフェア2026」をピックアップ。3月21日に放送されたNHK MUSIC SPECIAL「中島みゆきオールタイム・リクエスト」は、テレビでありながらラジオのような温かみを感じさせる斬新な番組構成で大きな反響を呼びました。中島みゆきの個性あふれるトークとともに、10代から80代という非常に幅広い層から届いたメッセージやリクエスト曲が紹介され、視聴者から熱い支持を集めました番組の放送を受けて、再び脚光を浴びている彼女の作品群を対象とした「中島みゆきフェア2026」が、3月31日（火）より全国のCDショップやオンラインストアで一斉にスタートします。本フェアの開催店舗やオンラインショップで対象作品を手に取ると、特典として「マスクケース」がプレゼントされます。このケースはチケットホルダーとしても活用できるもので、今回新しくなったデザインは、中島みゆきの凛とした佇まいが際立つ、非常に上品で洗練された仕上がりとなっています。気になるラインナップは、番組「中島みゆきオールタイム・リクエスト」でもフィーチャーされた「地上の星」「時代」「糸」「ファイト！」「誕生」といった名曲を網羅したベストアルバムをはじめ、通算44作品に及ぶオリジナルアルバムや、臨場感あふれるコンサート映像作品など、多岐にわたる名盤が対象となっています。昨年12月にリリースされ話題を呼んだ、高音質のリマスター盤シングルコレクションアルバム『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』や、珠玉の映像を収めたミュージックビデオ集第2弾『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』も、今回のフェア対象にラインナップされています。番組を通じて改めて胸に響いた名曲たちを、形ある作品としてコレクションに加えるには、まさに絶好のタイミングと言えるでしょう。ファンの数多くのリクエストを受けて、NHK MUSIC SPECIAL「中島みゆきオールタイム・リクエスト」が、4月4日（土）に再放送されることが決定。また、中島みゆきの配信限定シングル「一樹」が主題歌に起用され、NHK BSでの放送でも好評を博したドラマ「まぐだら屋のマリア」が、ついにNHK総合の「土曜ドラマ」枠に登場します。こちらは4月18日から、毎週土曜夜10時の全4回にわたって届けられる予定です。■＜フェア概要＞■中島みゆきフェア2026開催日：2026年3月31日～※特典は先着となりますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※最新情報や詳細は、公式サイトをご確認ください。