オモコロ・原宿「バカ暗い子どもでしたが…」12歳の少年がスチャダラパーから学んだ"世界が変わる視点"

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さんです。

（※収録当時の内容です）

Webメディア「オモコロ」2代目編集長（2012年1月〜2026年2月）の原宿さん。1981年生まれ。中学生の頃からインターネットの面白さにのめり込み、2012年よりWebメディア「オモコロ」編集長に就任。14年間にわたり同メディアを牽引し、多くのヒット企画を生み出しました。

（※2026年3月現在は編集長を退任し、ライターとして活動しています）

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こっちのけんと：それでは早速、原宿さんの人生が変わった瞬間「MOMENT」を伺っていきたいと思います。1つ目のモーメントを教えてください。

原宿：「1993年、従兄弟の家でスチャダラパーを初めて聴いた」です。

こっちのけんと：1993年というと、原宿さんは当時12歳、小6か中1くらいですか。よく覚えていますね、「従兄弟の家で」というシチュエーションまで。

原宿：そうなんですよ。年上の従兄弟の影響って大きいですよね。僕の従兄弟は漫画やゲーム、カルチャー全般に目端の利く人たちで。そこで、スチャダラパーが「今夜はブギー・バック」で大ヒットする前のアルバム『WILD FANCY ALLIANCE』を聴いたんです。

当時はまだ世の中にヒップホップという概念が浸透していなかったので、最初の感想は「なんだこれ！」「すげえ喋ってる」でした。音楽だけど歌っていない、でも歌っぽいところもある。不思議な感覚だったんですが、歌詞を聴き込んでいくと、すごいことを言っているんですよ。スチャダラパーさんって、ゆるくて適当にやっているように見えて、実は独自の「ものの見方」や「視点」、一種の哲学が入っているんです。

こっちのけんと：敏感な12歳の時期にその視点に出会うのは大きいですね。

原宿：学校の価値観に馴染むのが全てだと思っていた時期に、スチャダラパーが世界をガラッと変えてくれた。例えば「ついてる男」という曲。うんちを踏んだり不運が続いたりして「ついてないな」と思うような1日でも、見方を変えれば「うんちを踏むなんてラッキーじゃないか、なかなかないぞ」と。「気持ちの持ちようで世界の受け取り方は反転する」ということを教わりました。

こっちのけんと：ポジティブもネガティブも、自分の気の持ち方次第だと。

原宿：そうです。それまでは僕、バカ暗い子どもだったんですよ。分厚いメガネをかけて、ファミコンのやりすぎで視力が落ちて（笑）。目立たない存在だった僕が、特に影響を受けたのがスチャダラパーの「暇の過ごし方」という曲でした。

こっちのけんと：今の「オモコロ」の原点のような話ですね。

原宿：まさにそうです。世間では「暇」は悪いことのように言われますよね。でも、「暇だからこそ生まれたことが世の中にはたくさんあるんじゃないか」と。「ピラミッドだって暇じゃなきゃ作れないだろ」って（笑）。

こっちのけんと：確かに（笑）！ あんなに大きいもの、暇じゃなきゃ作ろうと思わないですよね。でも確かに、曲作るときとかも、暇なときに思いつくことも結構あって。

原宿：あると思いますよ。

こっちのけんと：暇って大事なんですね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT