













広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープの平川蓮外野手が30日、自身のInstagramを更新。初々しさと力強さが共に感じられるメッセージを共有した。











投稿には、「初ヒット 初ヒーローインタビュー これからも頑張ります！応援宜しくお願いします」と綴られ、ルーキーながらシーズン開幕戦からの活躍に充実感が滲み出る。



さらに「広島東洋カープは今年優勝します」と続け、ファンにとっては堪えられない内容となっている。



平川は、2025年ドラフト1位で仙台大から入団。走攻守3拍子がハイレベルで揃う大型スイッチヒッターとして知られ、大学4年秋のリーグ戦では11試合で打率.378、4本塁打、22打点、13盗塁と圧巻の活躍を見せ、評価を高めていた。



もともと北海道札幌国際情報高時代はエースで4番。仙台大には投手として入学し、その後は内野手に転向。外野手に回ったのは上級生になってからだ。平川が持つ抜群の潜在能力を最大限生かせるポジションが、外野手だった。



オープン戦では12球団最多となる21安打を放ち、開幕カードの中日ドラゴンズ3連戦にも「1番・中堅」でフル出場。プロ初安打などの打撃面に加え、28日の試合では中堅からのレーザービームで三塁走者を刺して犠飛を阻止し、能力をみせつけた。



前例のないスケールの選手に成長する期待感が日に日に高まる平川。言葉通りに1年目からチームを優勝争いに引っ張っていく存在になることも、夢物語ではないかもしれない。























【投稿】新星カープの原動力、平川のSNS投稿がこちら



平川蓮/REN HIRAKAWA(@_hira.jr_51)のInstagramより













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